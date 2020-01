Facebook

US-Truppen am Persischen Golf © (c) AP (Petr David Josek)

Der Iran hat zwei US-Stützpunkte im Irak mit Raketen angegriffen - als Reaktion auf die Tötung des Generals Soleimani. US-Präsident Donald Trump äußerte sich via Twitter. „Alles ist gut!“, schrieb er am Dienstagabend Washingtoner Zeit auf Twitter. Er will sich bald ausführlich äußern. Die US-Luftfahrtaufsicht untersagte US-Passagiermaschinen den Überflug über die Region.

Die Entwicklung im Live-Ticker.

9.20 Uhr: Rede von Präsident Rouhani angekündigt

Der iranische Präsident Hassan Rouhani wird noch am Mittwoch eine Rede zum Angriff auf US-Ziele im Irak halten. Das kündigt das Staatsfernsehen an. Die vergangene Nacht sei ein "Schlag ins Gesicht" der USA gewesen, sagte der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Khamenei. Die US-Truppen müssten die Region verlassen. Ihre Präsenz sei die Quelle von Korruption. "Die USA sind der Feind des Irans."

9.00 Uhr: Berlin verurteilt Angriff "auf das Schärfste"

Die deutsche Regierung hat den iranischen Angriff scharf verurteilt. "Ich kann nur sagen, sicherlich im Namen der Bundesregierung, dass wir diese Aggression auf das Schärfste zurückweisen", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im ARD-"Morgenmagazin". Jetzt müsse alles getan werden, um die Lage zu beruhigen. "Es wird jetzt entscheidend darauf ankommen, dass wir diese Spirale sich nicht weiter nach oben drehen lassen", betonte Kramp-Karrenbauer. Die deutsche Regierung werde dazu alle Möglichkeiten auf allen Kanälen nutzen. "Es ist jetzt vor allem an den Iranern, keine zusätzliche Eskalation zu betreiben, deswegen geht der Appell insbesondere noch einmal nach Teheran."

8.50 Uhr: Schallenberg: Entwicklungen "brandgefährlich"

Außenminister Alexander Schallenberg hat seinen Appell nach Deeskalation in der Krise im Nahen Osten bekräftigt. "Die Entwicklungen der letzten Nacht sind brandgefährlich", betonte der Ministe. "Die Logik Auge-um-Auge führt nirgendwo hin. Was wir jetzt brauchen, ist Dialog." Das habe er in seinem Telefonat auch dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif gesagt. "Die beiden Parteien müssen dringend an den Verhandlungstisch zurückkehren - die Spirale der Gewalt darf nicht aus dem Ruder laufen. Eine Destabilisierung der Region kann zur Wiedererstarkung des IS führen, das bereitet uns große Sorgen."

8.30 Uhr: Zarif verteidigt Angriff

Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bezieht als bislang ranghöchster Vertreter der iranischen Regierung offiziell Stellung. "Wir streben nicht nach einer Eskalation oder Krieg, aber wir werden uns gegen jede Aggression verteidigen", schrieb er auf Twitter. Sein Land habe "verhältnismäßige Maßnahmen zur Selbstverteidigung ergriffen und abgeschlossen". Sarif bezieht sich dabei auf Artikel 51 der UN-Charta - dieser beschreibt das Recht auf Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ein Mitgliedsland der Vereinten Nationen.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) 8. Januar 2020

8.25 Uhr: Keine irakische Soldaten getötet

Bei dem iranischen Vergeltungsangriff auf Stützpunkte mit US-Soldaten im Irak hat es unter den irakischen Streitkräften nach deren eigenen Angaben keine Toten gegeben. Es seien "keine Verluste" verzeichnet worden, meldete die Medieneinheit der irakischen Sicherheitskräfte Mittwoch früh. Unklar war zunächst, ob es auch keine Verletzen gab. Der arabische Nachrichtensender Sky News Arabia hatte zuvor gemeldet, dass fünf irakische Soldaten bei dem Angriff verletzt worden seien. Eine unabhängige Bestätigung gab es dafür nicht.

8.15 Uhr: Briten verurteilen Angriff

Großbritannien hat den iranischen Angriff verurteilt. „Wir rufen den Iran dringend auf, solche rücksichtslosen und gefährlichen Angriffe nicht zu wiederholen“, sagt Außenminister Dominic Raab.

8.00 Uhr: Iranisches Fernsehen feiert Erfolg

Das iranische Staatsfernsehen feiert den Angriff auf die zwei US-Militärbasen als Erfolg. Bei dem Angriff seien demnach 80 Menschen getötet worden. Der Sender spricht von „amerikanischen Terroristen“, die bei dem Angriff starben. Zudem habe es schwere Schschäden gegeben. Keine der 15 iranischen Raketen sei beim Angriff abgefangen worden. Das US-Militär bestätigt die Meldungen bisher nicht. Iranisches Fernsehen zeigt auch Bilder vom Angriff in der Nacht.

7.45 Uhr: Kaum Euro-Reaktion auf Raketenschlag

Der Euro hat sich nur wenig bewegt und wurde bei 1,1152 US-Dollar gehandelt. Er liegt damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. In New York notierte der Euro am Dienstag gegen 22 Uhr bei 1,1144 Dollar.

7.40 Uhr: Indien und Pakistan warnen vor Irak-Besuchen

Indien und Pakistan haben ihre Bürger zu höchster Vorsicht bei Aufenthalten im Irak aufgerufen. Das Außenministerium in Neu-Delhi warnte Staatsbürger direkt davor, in den Irak zu reisen. Angesichts der eskalierenden Spannungen sollten Inder auf alle "nicht lebenswichtigen Reisen" in den Irak bis auf Weiteres verzichten, hieß es in einem neuen Reisehinweis auf der Ministeriumswebseite. Im Irak lebende Inder sollten aufmerksam bleiben und auf Reisen innerhalb des Landes verzichten.

7.30 Uhr: 6000 Filipinos im Irak sollen Land verlassen

Nach den Raketenangriffen haben die Philippinen ihre 6000 Staatsbürger in dem Land zur Ausreise aufgefordert. Die Anweisung, den Irak zu verlassen, sei verpflichtend, teilte das Außenministerium in Manila mit. Die Philippiner sollten sich an die Botschaft in Bagdad wenden, wenn sie Hilfe bräuchten. Die meisten von ihnen arbeiten im Irak für die amerikanische Seite auf den Militärbasen oder als Bauarbeiter in kurdischen Gebieten. Einige sind auch in Restaurants tätig.

7.00 Uhr: US-Soldaten laut CNN vor Angriff gewarnt

Die im Irak stationierten US-Soldaten wurden vor den Raketenangriffen gewarnt. Dank eines frühzeitigen Alarms hätten diejenigen im Gefahrenbereich Zeit gehabt, sich in Schutzbunkern in Sicherheit zu bringen, berichtete CNN unter Berufung auf einen Angehörigen des US-Militärs.

6.00 Uhr: Trump sprach mit Emir von Katar

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Eskalation im Nahen Osten mit dem Staatsoberhaupt von Katar gesprochen. Trump habe mit dem Emir Tamim bin Hamad Al Thani unter anderem über die Situation im Irak und im Iran gesprochen und ihm für Katars "starke Partnerschaft" mit den USA gedankt, teilte das Weiße Haus mit. Ob das Telefonat vor oder nach den Raketenangriffen stattfand, wurde nicht bekannt. Das US-Militär hat mehrere Tausend Soldaten in Katar stationiert.

5.30 Uhr: Iran droht mit Angriffen auf Israel

Das iranische Militär hat mit Attacken auf Israel gedroht, wenn es seitens der USA zu Vergeltungsaktionen nach den iranischen Raketenangriffen auf US-Ziele im Irak kommen sollte. "Falls die Amerikaner eine Dummheit begehen, gerät das gesamte Territorium des zionistischen Regimes (Israel) in Gefahr", sagte General Sanei Rad, dem Nachrichtenportal Irib.news. Sanei ist Berater des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei. Trump hatte Teheran vor den Angriffen gewarnt: "Falls der Iran irgendetwas macht, was er nicht tun sollte, werden sie die Konsequenzen erleben. Und das sehr stark."

5.00 Uhr: Fernost-Börsen unter Druck

Aus Furcht vor einer weiteren Eskalation der Krise sind die Börsen in Asien nach den Raketenangriffen auf US-Truppen im Irak abgerutscht. In Tokio verlor der japanische Nikkei-Index im frühen Handel 2,5 Prozent. Im Gegenzug legten die Ölpreise und die "Krisenwährung" Gold zu. US-Leichtöl WTI verteuerte sich um 4,42 Prozent auf 65,47 Dollar pro Barrel. Der Goldpreis kletterte um 1,9 Prozent auf 1603,93 je Feinunze. Am Devisenmarkt verlor der Dollar zur japanischen Währung, die als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, 0,7 Prozent auf 107,67 Yen.

4.30 Uhr: Trump will sich erst am Morgen äußern

US-Präsident Donald Trump will sich nach den Raketenangriffen erst am Mittwochfrüh Washingtoner Zeit äußern. Das kündigte er am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter an. "Alles ist gut!", schrieb er und erklärte, Raketen seien vom Iran aus auf zwei Militärstützpunkte im Irak abgefeuert worden. Derzeit würden mögliche Opfer und Schäden bewertet. "So weit so gut!", fügte Trump hinzu. "Wir haben das stärkste und am besten ausgestattete Militär überall auf der Welt, bei weitem!"

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Januar 2020

4.20 Uhr: Keine Infos über mögliche Raketen-Opfer

Die USA haben Regierungskreisen zufolge noch keine Informationen darüber, ob es bei den iranischen Raketenangriffen auf zwei Militärstützpunkte im Irak in der Nacht auf Mittwoch Tote oder Verletzte gegeben hat. Man arbeite weiterhin an der Sondierung der Lage, sagte ein Regierungsvertreter.

4.10 Uhr: "Akt der Selbstverteidigung"

Der iranische Außenminister bezeichnete die Raketenangriffe als Akt der Selbstverteidigung bezeichnet. Der Iran habe angemessene Maßnahmen zur Selbstverteidigung ergriffen und abgeschlossen, twittert Mohammad Javad Zarif. Sein Land sei nicht auf Eskalation oder Krieg aus, versicherte er, es werde sich aber gegen jede Aggression verteidigen.

4.00 Uhr: EU warnt vor Stellvertreter-Krieg

Der EU-Botschafter im Irak warnte vor einem Stellvertreterkrieg Iran-USA im Irak. "Der Irak verdient es nicht, Opfer eines Stellvertreterkrieges zu werden!", twitterte der Deutsche Martin Huth. Mit den Angriffen verletze der Iran die Souveränität des Irak. Zuvor habe der Irak bereits einen Bruch seiner Souveränität beklagt, als die USA den iranischen Top-General Qassem Soleimani bei einem Luftangriff in Bagdad töteten. Die Raketenangriffe hat der Iran nach eigenen Angaben als Vergeltung für die Tötung Soleimanis ausgeführt. Am Mittwoch sollten die EU-Kommissare zu einer Sondersitzung wegen der eskalierenden Krise im Irak und im Iran zusammenkommen.

3.50 Uhr: Experte: Al-Kuds kampffähig

Die Tötung des hochrangigen iranischen Generals Qassem Soleimani durch die USA wird den Iran militärisch nach Einschätzung des Generalinspekteurs der deutschen Bundeswehr, Eberhard Zorn, nicht entscheidend zurückwerfen. Soleimanis bisheriger Stellvertreter habe bereits dessen Nachfolge angetreten. "Ich gehe davon aus, dass man sich sehr schnell in diesem System wieder finden wird", sagte Zorn. "Insofern wird er als Märtyrer sicherlich überdauern, aber in der Durchführung und Planung von solchen entsprechenden Angriffen, denke ich, wird die Organisation weiter schlagkräftig bleiben", ergänzte Zorn im ZDF.

2.10 Uhr: Revolutionsgarden warnen vor Gegenangriffen

Nach den Raketenangriffen des Iran auf zwei auch vom US-Militär genutzte Militärstützpunkte im Irak haben die iranischen Revolutionsgarden den "großen Satan" USA vor Gegenangriffen gewarnt. Jede US-Reaktion werde mit einer härteren Reaktion erwidert, schrieben die Revolutionsgarden. Außerdem sollten die Verbündeten der USA wissen, dass auch ihre den Amerikanern zur Verfügung gestellten Stützpunkte Ziel iranischer Angriffe werden könnten, falls von dort aus Angriffe auf den Iran erfolgen sollten, hieß es in der Erklärung weiter. Die USA sollten ihre Truppen abziehen, damit deren Leben nicht gefährdet werde. Die Revolutionsgarden forderten die USA überhaupt auf, ihre Truppen aus der Region abzuziehen.

1.47 Uhr: Iran griff auch Basis in Erbil an

Neben der Militärbasis in Ain Al-Asad ist auch eine Militärbasis im nordirakischen Erbil angegriffen worden. Die von den USA und anderen internationalen Truppen genutzten Stützpunkte Erbil sowie Ain al-Assad seien von insgesamt mehr als einem Dutzend Raketen getroffen worden, die der Iran abgefeuert habe, teilte das Pentagon mit. In Erbil sind auch mehr als 100 Soldaten der deutschen Bundeswehr stationiert. Diese seien nach den iranischen Raketenangriffen wohlbehalten. "Wir stehen in Kontakt mit den Soldaten. Den Soldaten geht es gut", sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos. Aus dem Zentralirak hatte die Bundeswehr ihre Soldaten am Montag ausgeflogen.

1.21 Uhr: Iran griff US-Basis im Irak mit Raketen an

Der Iran hat nach eigenen Angaben eine Militärbasis im Irak angegriffen, in der US-Soldaten stationiert sind. Der Angriff sei als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani bei einer US-Drohnenattacke in Bagdad am Freitag ausgeführt worden, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Die USA bestätigen die Raketenangriffe. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen im Irak wurde die Luftwaffenbasis Ain al-Assad im Westen des Landes in der Nacht auf Mittwoch von mindestens neun Raketen getroffen. Im Luftwaffenstützpunkt sind US-Soldaten untergebracht. Der Iran drohte laut Staatsfernsehen mit weiteren und "noch verheerenderen" Angriffen gegen die USA. Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Donald Trump sei über die "Berichte über Angriffe auf US-Einrichtungen im Irak" in Kenntnis gesetzt worden und verfolge die Lage genau. Trump berate sich mit seinem Sicherheitsteam, erklärte Präsidentensprecherin Stephanie Grisham.

Die in einem Wüstengebiet gelegene Basis Ain Al-Asad wurde nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden "vollständig zerstört". Der Angriff auf die "von den Amerikanern besetzte" Basis sei "in jeder Hinsicht ein voller Erfolg", teilten die Revolutionsgarden mit. Die Revolutionsgarden sind die zweite Säule der iranischen Streitkräfte neben der regulären Armee. Soleimani war der Kommandant der Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der Revolutionsgarden, welche der Iran vor allem im Ausland einsetzt.

Laut dem US-Verteidigungsministerium wurde Ain Al-Asad tatsächlich vom Iran aus beschossen. Demnach erfolgte der Angriff mit mehr als ein Dutzend ballistischen Raketen. Die Revolutionsgarden sprachen von Dutzenden Raketen, die abgefeuert wurden. Die USA würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Soldaten, Partner und Verbündeten in der Region zu schützen und zu verteidigen, teilte das Pentagon mit.

Dem irakischen TV-Sender Al-Mayadeen zufolge wurde der Stützpunkt Ain Al-Asad in volle Alarmbereitschaft versetzt. US-Hubschrauber kreisten über ihm und Sirenen seien zu hören. Demnach sei auch in Erbil, der Hauptstadt der nordirakischen Kurden-Region, in der Nacht eine Explosion zu hören gewesen, meldete Al-Mayadeen weiter.