Die Einsatzkräfte retten und löschen unter Lebensgefahr © (c) AP

Schon die Vorstellung ist pervers. Während in Sydneys Westen weiter 43 Grad plus und extreme Brandgefahr erwartet werden, und im australischen Bundesstaat New South Wales rund 70 Brände lodern bzw. sich erneut ausdehnen, scheint es beschlossene Sache: Trotz der Brände soll auch an diesem Silvester das alljährliche, gigantische Feuerwerk über dem Hafen der Metropole hochgehen. Nicht allzu weit vom Spektakel entfernt verbrennen Menschen, Tiere, Gebäude.