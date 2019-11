Facebook

Jetzt, gegen Ende seiner langen politischen Laufbahn, machte ihm doch die Gesundheit zu schaffen. Jean-Claude Juncker, der im Sommer schon seinen traditionellen Tirol-Urlaub wegen einer Gallenoperation hatte abbrechen müssen, war erst am Montag nach einem Eingriff wegen eines Aneurysmas in sein Büro zurückgekehrt. Um beim Aufräumen und Sortieren des Inventars zu helfen. Juncker tritt am Ende dieser Woche von der großen europäischen Bühne ab, er übergibt den Chefposten der Europäischen Kommission an Ursula von der Leyen.