Jeremy Corbyn oder Boris Johnson - wer wird Britanniens nächster Premierminister? © (c) APA/AFP/BEN STANSALL (BEN STANSALL)

Der Austritt Großbritanniens aus der EU ist erneut verschoben worden - auf den 31. Januar 2020. Premierminister Boris Johnson von den konservativen Tories hat sich mit der EU auf einen Deal geeinigt, bekam dafür allerdings keine Mehrheit im Parlament und rief daher Neuwahlen aus, die am 12. Dezember stattfinden.

Heute gibt es ein vielbeachtetes direktes Duell zwischen Johnson und seinem ersten Verfolger, dem Labour-Chef Jeremy Corbyn. Am Samstag veröffentlichten Umfragen zufolge liegt Labour zehn bis 17 Prozentpunkte hinter den Konservativen, will aber natürlich auf Platz eins kommen.

Während Johnson am Sonntag eine schärfere Einwanderungspolitik ab 2021 in Aussicht stellte, bekräftigte Corbyn zuletzt, dass er eine Koalitionsregierung nach der Parlamentswahl ausschließt. "Wir werden keine Deals mit irgendjemandem machen", sagte der Oppositionsführer am Wochenende in einem TV-Interview der BBC.

Farage wahlentscheidend?

Beide Parteichefs müssen sich mit vergleichsweise niedrigen Beliebtheitswerten herumschlagen und haben heute Abend die Möglichkeit, viele Landsleute von ihrem Kurs zu überzeugen.

Johnson hat in den Umfragen die Nase vorne, nicht zuletzt deswegen, weil er das Lager der EU-Gegner hinter sich vereinen konnte. Möglicherweise wahlentscheidend war die Entscheidung der Brexit Party von Nigel Farage, in den 317 Wahlkreisen der Tories keinen Kandidaten aufzustellen.

Damit wächst auch der Druck auf die europafreundlichen Parteien Labour und Liberaldemokraten, an einem Strang zu ziehen. Schließlich gilt die nach drei verschobenen Austrittsterminen angesetzte Wahl als letzte Chance, den nun mit 31. Jänner geplanten Brexit doch noch zu verhindern.