Heute beginnt mit den ersten öffentlichen Anhörungen in der Ukraine-Affäre im US-Kongress in Washington das große Impeachment-Spektakel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf US-Präsident Donald Trump kommen unangenehme Wochen zu © (c) APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI (BRENDAN SMIALOWSKI)

In den Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump beginnt heute eine neue Phase. Um 10 Uhr wird der Zeuge William Taylor bereits das zweite Mal vor dem Geheimdienstkomitee des US-Repräsentantenhauses aussagen. Taylor, der aktuell höchstrangige US-Diplomat in der Ukraine, belastete bereits bei seinem ersten Auftritt vor dem Kongressausschuss das amerikanische Staatsoberhaupt schwer. Trotzdem wird auch seine zweite Vernehmung durch das Gremium mit Spannung erwartet. Denn diesmal sind Kameras mit im Raum, die seinen Auftritt live in alle Welt übertragen werden.