Ministerpräsident Bodo Ramelow © (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Thüringen hat sich die Linkspartei unter Ministerpräsident Bodo Ramelow als stärkste Kraft durchgesetzt. Die Postkommunisten kamen nach den Prognosen auf 29,5 Prozent. Die CDU sackte stark ab auf 22 Prozent. Die AfD wurde mit 24,0 Prozent zweitstärkste Kraft. Die SPD ist nur noch einstellig und kommt auf 8,5 Prozent. Die FDP könnte mit 5,5 Prozent ebenso wie die Grünen mit 5,5 Prozent knapp den Einzug in den Erfurter Landtag schaffen.

Da keine Partei mit der in Thüringen extrem rechts stehenden AfD eine Koalition eingehen will, bliebe nur ein Bündnis von Linkspartei und CDU oder ein Vierer-Bündnis der Linkspartei mit Grünen, SPD und FDP. Dies allerdings wird beides politisch schwer durchzusetzen.

Starke Wahlbeteiligung

Schon am Mittag hatte sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung abgezeichnet als vor fünf Jahren. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 12.00 Uhr rund 31,2 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 hatte zu diesem Zeitpunkt die Wahlbeteiligung bei 19,9 Prozent gelegen.

Die Briefwähler sind dem Landeswahlleiter zufolge in diesen Zahlen nicht enthalten. In den vergangenen fünf Jahren regierte Deutschlands erster und bisher einziger linker Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Staatskanzlei in Erfurt und führte ein Bündnis von Linke, SPD und Grünen. Diese Koalition hatte im Landtag nur eine Stimme Mehrheit.

Zwar setzte sich die Linke vor der Wahl in den Erhebungen mit 28 Prozent an die Spitze. Doch seine bisherigen Bündnispartner SPD und Grüne lagen jeweils bei unter 10 Prozent. Für eine Neuauflage der rot-rot-grünen Koalition unter Führung Ramelows reicht es nicht.

FDP als Wackelfaktor

Als großer Unsicherheitsfaktor mit Blick auf mögliche Bündnisse gilt die liberale FDP, die in Umfragen zuletzt genau bei der Fünf-Prozent-Hürde lag und derzeit nicht im Landtag vertreten ist. Schafft sie den Sprung, hat ein rot-rot-grünes Bündnis keine Chance, um zu einer Mehrheit im Parlament zu kommen. Die Prognose deutet allerdings an, dass es bis zum späten Abend dauern wird, bis der sichere Einzug feststeht.

Die konservative CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mike Mohring strebte im Vorfeld in Thüringen ein Vierer-Bündnis zusammen mit Sozialdemokraten (SPD), Grünen und FDP an. Doch auch eine solche sogenannte Simbabwe-Koalition steht nach den Prognosen ohne Mehrheit da. Ein Bündnis mit der Linken oder der rechtspopulistischen AfD lehnt Mohring ab. Für die AfD werden wie schon bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg starke Zuwächse erwartet. Allerdings will mit der Partei und ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke keine politische Kraft mit Chancen auf den Einzug ins Parlament zusammenarbeiten. Die AfD erreichte in Umfragen zuletzt Werte zwischen 21 und 24 Prozent.

Frühe Stimmabgabe der Spitzenkandidaten

Die Spitzenkandidaten der großen Parteien gaben am Vormittag ihre Stimmen ab. Zu den ersten Wählern zählten dabei die Grünenpolitiker Anja Siegesmund und Dirk Adams, die jeweils schon kurz nach 09.00 Uhr in Jena und Erfurt an die Urnen traten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kam mit seiner Frau Germana Alberti vom Hofe gegen 10.30 Uhr zur Stimmabgabe.

Wenig später ging AfD-Landeschef und Spitzenkandidat Björn Höcke in seinem Wohnort Bornhagen (Eichsfeld) ins Wahllokal. Auch die Spitzenkandidaten von SPD, Wolfgang Tiefensee, und CDU, Mike Mohring, hatten bis Mittag in Erfurt beziehungsweise Apolda ihre Stimmen abgegeben.

Unter den Wahlberechtigten sind in Thüringen auch 75.000 Erstwähler. 18 Parteien wurden zur Wahl zugelassen. Im Land gibt es insgesamt 44 Wahlkreise. Um die Mandate bewerben sich 399 Listenkandidaten, darunter 113 Frauen.