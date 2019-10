Jetzt live"Banzai!" Kaiser Naruhito bestieg den Chrysanthementhron

Facebook

Kaiser Naruhito bestieg den Chrysanthementhron © AP

Japans neuer Kaiser Naruhito hat knapp ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme offiziell seine Inthronisierung verkündet. Bei der Zeremonie im Kaiserpalast in Tokio bestieg der Kaiser damit am Dienstag endgültig den Chrysanthementhron.

Er versicherte, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes zu erfüllen, sagte der 59 Jahre alte Monarch von seinem 6,5 Meter hohen, überdachten Thron herab. Der Monarch trug dabei eine braun-orangene Robe in jahrhundertealtem Design. Die 30 Minute dauernde Zeremonie namens "Sokuirei Seiden no gi" (Zeremonie zur Inthronisierung des Kaisers) entspricht den Krönungsfeierlichkeiten in anderen Ländern.

"Banzai!"

Zum Abschluss der Zeremonie vor rund 2.000 Gästen aus dem In- und Ausland rief Japans Regierungschef Shinzo Abe drei Mal "Banzai!" (Lang lebe der Kaiser).

Zum Auftakt der Zeremonie zur Thronbesteigung war Kaiser Naruhito in die heiligen Schreine seines Palastes gepilgert. Bei strömendem Regen suchte der 59-jährige Monarch am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer hellen Robe gekleidet die Schreine "Kashikodokoro", den "Koreiden" und den "Shinden" auf.

Bei dieser religiösen Zeremonie teilt der Monarch den Gottheiten mit, dass er am Nachmittag (Ortszeit) Würdenträgern aus dem In- und Ausland den Antritt seiner Regentschaft verkünden wird. Naruhito hatte sein Amt am 1. Mai nach Abdankung seines Vaters übernommen.

Live-Stream aus Japan:

Live-Blog mit allen wichtigen Infos:

Heilig

Bei der religiösen Zeremonie in der Früh wurde der Monarch von Hofbeamten begleitet, die zwei der Throninsignien trugen: ein Schwert sowie Juwelen, die das Kaiserhaus der Sage nach von der Sonnengöttin Amaterasu Omikami erhalten hat. Den Mythen zufolge sind Japans Kaiser unmittelbare Nachfahren der Göttin. Niemand, selbst der Kaiser nicht, darf dabei einen Blick auf die Throninsignien werfen, die sich in Schutzhüllen befinden. Ihr Inhalt ist dazu zu heilig.

Am Nachmittag (Ortszeit) vollzieht Kaiser Naruhito dann im Beisein von rund 2000 Würdenträgern aus aller Welt eine prachtvolle Zeremonie zu seiner Thronbesteigung. Bei dem 30 Minuten dauernden festlichen Akt namens "Sokuirei Seiden no gi" (Zeremonie zur Inthronisierung des Kaisers) im Palast werden auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der britische Kronprinz Charles erwartet. Eine ursprünglich im Anschluss geplante Parade des Kaiserpaares in einem offenen Wagen durch die Hauptstadt wurde aus Rücksicht auf die Opfer einer kürzlichen Taifun-Katastrophe auf den 10. November verschoben.

Erste Bilder von der Inthronisierung und der Anreise der Gäste:

Inthronisierung von Naruhito: Die ersten Impressionen aus Japan Kaiser Naruhito bei seiner Anreise zur Inthronisierung in den Kaiserpalast. (c) AP Am Tag der Inthronisierung regnet es in Strömen. (c) APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU (CHARLY TRIBALLEAU) In einer hellen Robe gekleidet suchte der 59-jährige Monarch die Schreine "Kashikodokoro", den "Koreiden" und den "Shinden" auf. (c) APA/AFP/Japan Pool via Jiji Press/STR (STR) (c) AP (c) AP Kaiserin Masako (55) bei der Zeremonie (c) AP Japans Kronprinz Akishino (rechts), mit seiner Kronprinzessin Kiko (zweite von rechts) und weiteren Mitgliedern der königlichen Familie auf dem Weg zur Zeremonie. (c) APA/AFP/JIJI PRESS/STR (STR) Auch Japans Premierminister Shinze Abe wohnt dem Festakt bei. (c) AP Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen mit seiner Ehefrau Doris Schmidbauer bei der Ankunft (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Das niederländische Königspaar König Willem-Alexander und Königin Maxima, (c) AP (Koji Sashara) Indiens Präsident Ram Nath Kovind mit seiner Ehefrau Savita (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Der frühere Premierminister Taro Aso (links), Yasuo Fukuda (Mitte), Junichiro Koizumi (zweiter von rechts) und Yoshiro Mori (rechts) warten auf die Zeremonie (c) APA/AFP/JIJI PRESS/STR (STR) Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Norwegens Kronprinz Haakon mit seiner seiner Ehefrau

Kronprinzessin Mette-Marit (c) AP (Koji Sashara) China Vizepräsident Wang Qishan (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) US-Politikerin Elaine Chao (c) AP (Koji Sashara) Zaungäste verfolgen das Geschehen mit großem Interesse (c) APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU (CHARLY TRIBALLEAU) 1/20