Japan"Banzai!" Kaiser Naruhito bestieg den Chrysanthementhron

Kaiser Naruhito bestieg den Chrysanthementhron © AP

Der Himmel hatte letztlich doch ein Einsehen: Er schloss am Dienstag just kurz seine Schleusen über Tokio, als der neue "Tenno", Japans Kaiser Naruhito, offiziell den Chrysanthementhron bestieg. Die feierliche Zeremonie im Kaiserpalast war zuvor von Wind und Regen begleitet gewesen.

Der "Himmelsherrscher" hatte seine Kontakte nach oben aber offenbar doch noch geltend gemacht. Die Sonne zeigte sich nämlich in dem Moment von ihrer lächelnden Seite, als Naruhito am frühen Nachmittag (Ortszeit) seine Thronbesteigung vom "Takamikura" - dem 6,5 Meter hohen und acht Tonnen schweren Chrysanthementhron - aus proklamierte. Danach wurde es wieder regnerisch.

"Symbol der Nation"

"Jetzt, in dieser Zeremonie, erkläre ich innerhalb und außerhalb Japans die Inthronisierung", sagte Naruhito. Der Kaiser versprach, seine Funktionen als "Symbol der Nation" und "Einheit des japanischen Volkes" zu erfüllen, eine Rolle, die für den Kaiser in der nach dem Zweiten Weltkrieg erlassenen Verfassung vorgesehen ist.

Naruhito sprach sich auch für das "Glück des japanischen Volkes und den Frieden der Welt" aus und versprach, "mit Verantwortung und Weisheit" für das Wohlergehen des japanischen Volkes und den "Wohlstand der Menschheit" zu handeln.

"Banzai!"

Nach der an ein avantgardistisches Theaterstück erinnernden Proklamation von Naruhito hielt Ministerpräsident Shinzo Abe eine kurze Glückwunschrede. Abe ließ den neuen Kaiser am Ende der knapp 30-minütigen Zeremonie drei Mal mit dem Ruf "Banzai!" hochleben.

In der Früh hatte Naruhito noch bei strömendem Regen die heiligen Schreine "Kashikodokoro", "Koreiden" "Shinden" besucht, um den Gottheiten mitzuteilen, dass er später im Tagesverlauf seine Regentschaft verkünden wird. Naruhito hatte sein Amt am 1. Mai nach Abdankung seines Vaters Akihito übernommen. Naruhito ist damit der 126. Kaiser der offiziellen Abfolge.

Parade abgesagt

Dass ein an sich nach der Feier geplanter Autokorso aus Respekt vor den Opfern des Taifuns "Hagibis", der Mitte Oktober Dutzende Tote und schwere Sachschäden an mehr als 10.000 Häusern hinterlassen hatte, abgesagt worden war, störte angesichts der Witterungsverhältnisse wenig. Die Rundfahrt in der offenen Toyota-Cabriolimousine wäre wahrscheinlich so oder so in Wasser gefallen.

Für Glanz und Gloria war aber ohnedies gesorgt. In Frack, Uniform, Galakleid oder länderspezifische Trachten gewandete Würdenträgerinnen und Würdenträger und aus rund 200 Ländern und von internationalen Organisationen nahmen an der Zeremonie teil.

Van der Bellen unter den Gästen

Darunter die Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Frank-Walter Steinmeier (Deutschland), Staats- und Regierungschefs aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wie auch gekrönte Häupter wie König Carl Gustaf von Schweden, Felipe von Spanien oder Großbritanniens Thronfolger Prinz Charles.

Sie wurden in einem langen und aufwendigem Prozedere alle einzeln von einer wahren Heerschar an Zeremoniendienern auf ihre Plätze geführt und verfolgten den Festakt teils von einem der "Kiefernhalle" ("Matsu no ma") gegenüberliegendem Trakt mit dem Opernglas beziehungsweise auf elegant in die hölzerne Wandverkleidung integrierten TV-Screens.

Großes Medieninteresse

Auch Journalisten aus aller Welt tummelten sich in und um den Palast. Jene, die nicht nur die Liveübertragung im Pressezentrum verfolgen durften, waren in der Früh nach einem strengen Protokoll in kleinen Gruppen Stunden vor der eigentlichen Zeremonie in den Kaiserpalast geleitet worden. Dort wurden sie dann mit einem ausführlichen Video über das bisherige Leben und Wirken Naruhitos informiert.

Und natürlich auch über seine Hobbys und Leidenschaften: Bergsteigen und klassische Musik. Naruhito ist nicht nur Fan der Wiener Sängerknaben, er greift auch gerne selbst zum Bogen, um virtuos die Viola zum Klingen zu bringen, wie in einer der Einspielungen zu sehen und hören war.

Live-Blog mit allen wichtigen Infos zum Nachlesen:

Die Zeremonie zum Nachschauen:

Bilder von der Inthronisierung und dem Ankommen der Gäste:

Inthronisierung von Naruhito: Illustre Gästeschar Am Tag der Inthronisierung regnet es zunächst in Strömen. (c) APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU (CHARLY TRIBALLEAU) In einer hellen Robe gekleidet suchte der 59-jährige Kaiser Naruhito zunächst die Schreine "Kashikodokoro", den "Koreiden" und den "Shinden" auf. (c) APA/AFP/Japan Pool via Jiji Press/STR (STR) Das passierte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. (c) AP (c) AP Kaiserin Masako (55) bei der Zeremonie (c) AP Am zweiten Teil, der eigentlichen Inthronisierung, nahmen rund 2.000 in Frack, Uniform, Galakleid oder in länderspezifischen Trachten gewandete Würdenträgerinnen und Würdenträger und aus rund 200 Ländern und von internationalen Organisationen teil. Japans Kronprinz Akishino (rechts), mit seiner Kronprinzessin Kiko (zweite von rechts) und weiteren Mitgliedern der königlichen Familie auf dem Weg zur Zeremonie. (c) APA/AFP/JIJI PRESS/STR (STR) Auch Japans Premierminister Shinze Abe wohnt dem Festakt bei. (c) AP Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen mit seiner Ehefrau Doris Schmidbauer bei der Ankunft (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Das niederländische Königspaar König Willem-Alexander und Königin Maxima, (c) AP (Koji Sashara) Indiens Präsident Ram Nath Kovind mit seiner Ehefrau Savita (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Ehefrau Elke Budenbender (c) AP (Carl Court) Der frühere Premierminister Taro Aso (links), Yasuo Fukuda (Mitte), Junichiro Koizumi (zweiter von rechts) und Yoshiro Mori (rechts) warten auf die Zeremonie (c) APA/AFP/JIJI PRESS/STR (STR) Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Norwegens Kronprinz Haakon mit seiner seiner Ehefrau

Kronprinzessin Mette-Marit (c) AP (Koji Sashara) China Vizepräsident Wang Qishan (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) US-Politikerin Elaine Chao (c) AP (Koji Sashara) Zaungäste verfolgen das Geschehen mit großem Interesse (c) APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU (CHARLY TRIBALLEAU) Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte (c) APA/AFP/POOL/CARL COURT (CARL COURT) Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam (c) APA/AFP/POOL/CARL COURT (CARL COURT) Der britische Thronfolger Prinz Charles (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) Der schwedische König Carl Gustaf mit Kronprinzessin Victoria (c) APA/AFP/POOL/KOJI SASAHARA (KOJI SASAHARA) (c) APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU (CHARLY TRIBALLEAU) (c) AP (Jae C. Hong) (c) AP (Koji Sashara) Ein kollektives "Banzai!" (Lang lebe der Kaiser!") für den Tenno. (c) APA/AFP/POOL/ISSEI KATO (ISSEI KATO) König Philippe und Königin Mathilde von Belgien (c) AP (Carl Court) Der thailändische Premierminister Prayuth Chan-ocha mit seiner Ehefrau Naraporn Chan-ocha (c) AP (Carl Court) 1/30

Die Inthronisierung in Bildern:

Japan: Bilder der Inthronisierung Dienstagmorgen machte sich der japanische Kaiser Naruhito auf dem Weg zur feierlichen Inthronisierung. (c) AP Mit dabei war seine Ehefrau Kaiserin Masako (55) (c) APA/AFP/JIJI PRESS/STR (STR) Gemeinsam fuhren sie vor dem Kaiserpalast vor. (c) AP Noch bei strömendem Regen besuchte Naruhito die heiligen Schreine "Kashikodokoro", "Koreiden" "Shinden", um den Gottheiten mitzuteilen, dass er später im Tagesverlauf seine Regentschaft verkünden wird. (c) AP Bei der religiösen Zeremonie in der Früh wurde der Monarch von Hofbeamten begleitet, die zwei der Throninsignien trugen: ein Schwert sowie Juwelen, die das Kaiserhaus der Sage nach von der Sonnengöttin Amaterasu Omikami erhalten hat. (c) AP Den Mythen zufolge sind Japans Kaiser unmittelbare Nachfahren der Göttin. Niemand, selbst der Kaiser nicht, darf dabei einen Blick auf die Throninsignien werfen, die sich in Schutzhüllen befinden. Ihr Inhalt ist dazu zu heilig. (c) AP Kaiserin Masako (c) AP Am Nachmittag bestieg Kaiser Naruhito dann offiziell den Chrysanthementhron. (c) APA/AFP/POOL/KAZUHIRO NOGI (KAZUHIRO NOGI) Vom "Takamikura" - dem 6,5 Meter hohen und acht Tonnen schweren Chrysanthementhron - aus proklamierte der Tenno seine Thronbesteigung. (c) AP (Issei Kato) Er versicherte, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes zu erfüllen. (c) AP (Issei Kato) Zum Abschluss der Zeremonie vor rund 2.000 Gästen aus dem In- und Ausland rief Japans Regierungschef Shinzo Abe drei Mal "Banzai!" (Lang lebe der Kaiser). (c) AP (Issei Kato) Naruhito ist damit der 126. Kaiser der offiziellen Abfolge. (c) AP (Issei Kato) Nach knapp 30 Minuten war die Zeremonie, zu der in ihren länderspezifische Trachten gewandete Würdenträgerinnen und Würdenträger und aus rund 200 Ländern und von internationalen Organisationen angereist waren, wieder vorbei. (c) APA/AFP/POOL/ISSEI KATO (ISSEI KATO) Eine Parade wurde aus Respekt vor den Opfern des Taifuns "Hagibis", der Mitte Oktober Dutzende Tote und schwere Sachschäden an mehr als 10.000 Häusern hinterlassen hatte, abgesagt. (c) AP (Issei Kato) (c) AP 1/15