Wegen Illoyalität Thailands König entzog bisheriger Geliebter alle Titel

Ein Bild aus besseren Tagen

Lang hat das nunmehr königliche Glück nicht gewährt. Thailands König Maha Vajiralongkorn (67) hat seiner bisherigen offiziellen Geliebten alle königlichen und militärischen Titel entzogen. Die 34-jährige Sineenat Wongvajirapakdi - praktisch die Zweitfrau neben Königin Suthida (41) - darf sich damit auch nicht mehr Königlich-Adelige Gemahlin nennen.

Begründet wurde die Degradierung am Montag vom Palast damit, dass die ehemalige Krankenschwester gegen den Willen des Königs verstoßen habe und illoyal gegenüber der Monarchie gewesen sei. Die bisherige Generalmajorin war erst in diesem Sommer zur offiziellen Konkubine erhoben worden - auch in Thailand ein äußerst ungewöhnlicher Schritt. Das Königshaus veröffentlichte dazu mehr als 60 Fotos.

Auf einem Bild hielt Koi - so ihr Spitzname - sogar seine Hand. König Maha Vajiralongkorn - auch Rama X. - ist in vierter Ehe verheiratet. Aus früheren Beziehungen hat er offiziell sieben Kinder. Königin Suthida nahm er erst wenige Tage vor seiner Krönung im Mai dieses Jahres zur Ehefrau.