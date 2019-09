Ergebnisse erst heute Kremlpartei mit Ergebnis zufrieden: Beobachter kritisieren Wahl

Zwar sollten aussagekräftige Ergebnisse erst an diesem Montag bekannt werden. Nach Angaben der Wahlkommission konnte die Partei aber in den ersten Auszählungen in vielen Regionen die meisten Stimmen holen und ihre Spitzenposition halten.