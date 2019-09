Vereidigung am Donnerstag Regierung in Italien steht und Di Maio wird doch Außenminister

Der Chef der populistischen Fünf Sterne-Bewegung Luigi Di Maio ist nicht nur der Initiator der neuen Regierungsallianz mit den Sozialdemokraten. In dem neuen Kabinett will er weiterhin dank eines Schlüsselressorts das Sagen haben.

Hatte der 33-jährige Di Maio in der ersten Regierung Conte noch in der dreifachen Rolle als Vizepremier, Industrie- und Arbeitsminister gedient, so wird sich der "Capo politico" der Fünf Sterne jetzt nur mit dem Außenministerium befassen. Dies wird ihm mehr Zeit geben, sich um die Organisation seiner Partei zu kümmern, die er in den vergangenen Monaten wegen seiner Regierungsverpflichtungen vernachlässigt hatte, was sich negativ auf die Popularität der Bewegung auswirkte. Bei den letzten EU-Wahlen hatte die Fünf Sterne-Bewegung sechs Millionen Stimmen verloren und war von 33 auf 17 Prozent zusammengebrochen.

Der Studienabbrecher aus der kampanischen Industriestadt Pomigliano d'Arco nordöstlich von Neapel, wie Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz Jahrgang 1986, ist das jüngste Mitglied des Kabinetts, das aus der Regierungskrise im Hochsommer entstanden ist. Kritiker werfen Di Maio mangelnde Grammatik-Kenntnisse und kümmerliche Kompetenz in Geografie vor. Für Aufsehen hatte er damit gesorgt, dass er den Diktator Augusto Pinochet in Venezuela statt in Chile verortete.

Di Maio ersetzt im Außenministerium den parteilosen Minister Enzo Moavero Milanesi. Der Fünf Sterne-Chef hat sich in diesen Wochen Regierungskrise als pragmatischer Staatsmann in der ehemaligen Protestpartei profiliert und versiert Verhandlungen zur Regierungsbildung geführt. Mit seinem bubenhaften Aussehen, dem kurzgeschorenen schwarzen Haar und dem stets adretten Anzug hat der Süditaliener das Aussehen des "idealen Schwiegersohns". Wegen seiner konservativen Linie wird er auch als "Christdemokrat der Fünf-Sterne-Bewegung" bezeichnet. In Brüssel gilt er jedoch aufgrund seiner Angriffe auf Europas "Technokraten" eher als Schreckgespenst. Nachdem er im Februar Vertreter der französischen Gelbwesten-Protestbewegung in Paris getroffen hatte, hatte Frankreich seinen Botschafter in Rom vorübergehend zurückgerufen.

Als Außenminister wird sich Di Maio unter anderem um die Migrationsproblematik kümmern müssen. In Sachen Einwanderungspolitik drängt Di Maio auf eine Reform des Dublin-Asylsystems der EU, auf verstärkte Entwicklungspolitik in afrikanischen Ländern und den Kampf gegen Menschenhandel. Er hält an den umstrittenen Anti-Migrationspaketen fest, die seine Bewegung zusammen mit der Lega von Matteo Salvini im Parlament durchgesetzt hat.