© APA/AFP/ODD ANDERSEN

CDU und SPD haben bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg starke Verluste hinnehmen müssen, bleiben nach Prognosen von ARD und ZDF aber jeweils stärkste Kraft. Die beiden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU/Sachsen) und Dietmar Woidke (SPD/Brandenburg) können damit voraussichtlich im Amt bleiben.

In Brandenburg entfallen demnach auf die Sozialdemokraten 26,5 Prozent (ZDF, bei der ARD 27,5), die rechtspopulistische AfD wird mit 24,5 Prozent (ARD 22,5) zweitstärkste Kraft. In Sachsen kommt die CDU auf 33,5 (ARD 32) und die AfD auf 27,5 Prozent (ARD 27,5). Kretschmers Koalition mit der CDU und Woidkes Regierung mit der Linkspartei haben demnach aber keine Mehrheit mehr. Beide Politiker brauchen somit eine Koalition aus drei Parteien, da sie eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen haben.

Kommentar zum Thema Das ist ein mehr als deutliches Signal an die Große Koalition in Berlin aus Sachsen und Brandenburg

Die SPD kommt in Sachsen nur noch auf 8 Prozent, die Grünen kommen laut ARD auf 9 Prozent (ZDF 8 Prozent). Die Linkspartei erreicht 10,5 Prozent. Die FDP bleibt knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde und ist demnach weiterhin nicht im Landtag in Dresden vertreten. In Brandenburg vom die CDU auf 15,5 Prozent, die Grünen auf 10 Prozent und die Linkspartei auf 11 Prozent (ARD) und 10,5 Prozent (ZDF). Auch in Brandenburg scheitert die FDP wohl an der Fünf-Prozent-Hürde und gehört dem Landtag in Postdam weiterhin nicht an. Die Freien Wähler kommen bei beiden Sendern auf 5 Prozent.

Aktuelle Prognosen für die Wahlen:

In Sachsen hat die Beteiligung bis Mittag deutlich höher gelegen als bei der vergangenen Landtagswahl 2014. Bis 12 Uhr gaben nach Angaben der Landeswahlleiterin Carolin Schreck 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 14,9 Prozent gewesen.

Auch in Brandenburg zeichnete sich schon mittags eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der Abstimmung vor fünf Jahren. Bis 14.00 Uhr gaben von den 2,1 Millionen Wahlberechtigten 31,3 Prozent ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung in Potsdam mitteilte. Bei der Wahl im Jahr 2014 war die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt erst bei 22,4 Prozent gelegen.

Die Wahllokale schlossen um 18.00 Uhr. In Brandenburg regiert derzeit eine rot-rote Koalition unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Laut Umfragen muss die Regierungskoalition mit dem Verlust ihrer Mehrheit rechnen. In den Befragungen vor der Wahl lieferten sich SPD und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Eine Koalition mit den Rechtspopulisten schließen alle Parteien aus.

AfD und CDU liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Dennoch kann Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden damit rechnen, dass die CDU ihre Position als stärkste Partei bis zum Endergebnis vor der AfD verteidigt. Für die amtierende schwarz-rote Koalition dürfte es nicht mehr reichen.



In Brandenburg liefert sich die regierende SPD mit der AfD bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position der stärksten Partei. Auch hier dürfte die rot-rote Regierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke ihre Mehrheit verlieren.