Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

AfD-Wahlkampf in Sachsen © APA/AFP/John Macdougall

Die Botschaft aus dem Osten scheint bei den Regierungsparteien in Berlin angekommen zu sein. Unmittelbar vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Sonntag wird nach monatelanger Verhandlung in der Kohlekommission ein milliardenschweres Hilfspaket für die deutschen Bergbauregionen auf den Weg gebracht. 40 Milliarden Euro sollen den Strukturwandel unterstützen. Gut ein Drittel davon fließt allein in die brandenburgische und sächsische Lausitz, die vom Wandel seit der Wende 1989 stark betroffen ist und wo sich der Frust auf „die da oben“ besonders breitgemacht hat, weil man sich vergessen und abgehängt fühlt. Tausende Jobs hängen hier an der Braunkohle, dabei sind die Arbeitsplatzverluste nach dem Untergang der DDR-Betriebe 30 Jahre nach dem Mauerfall noch nicht vollständig verdaut.

Die Wahlen auf einen Blick In Sachsen und Brandenburg sind am Sonntag Landtagswahlen. Die Wahllokale öffneten in beiden Ländern um acht Uhr für zehn Stunden. In Brandenburg sind mehr als 2,1 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Sachsen können etwa 3,3 Millionen Bürger über den neuen Landtag entscheiden. Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang wird mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr gerechnet.

Ingo Hasewend Redakteur Außen- und Innenpolitikredaktion Mehr von Ingo Hasewend

Die rechtspopulistische AfD konnte in der Lausitz zuletzt besonders stark punkten. Der brandenburgische Landesparteichchef Andreas Kalbitz und der sächsische Spitzenkandidat Jörg Urban treten hier sogar gemeinsam auf. Beide werden in den ausgezehrten Orten, die seit der Wende besonders viel Wandel verdauen mussten, selbstbewusst als die künftigen Ministerpräsidenten vorgestellt. Bis vor Kurzem sah es auch so aus, dass die AfD in Brandenburg und in Sachsen jeweils stärkste Kraft werden würde und die CDU in Dresden und die SPD in Potsdam ihren Führungsanspruch nach jeweils 30 Jahren verlieren würde. Doch im Endspurt konnten der Brandenburger Dietmar Woidke und der Sachse Michael Kretschmer ihre Landesvaterrolle doch noch ausspielen. Beide haben nun in den Umfragen wieder die Nase vorn. Das Problem der Unzufriedenheit aber bleibt – wie auch das Überraschungspotenzial, denn noch haben sich ein Drittel der Wähler nach eigener Aussage noch nicht entschieden.