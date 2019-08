Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Wollen sie oder wollen sie nicht? So lautete die Frage am Dienstag in Rom anlässlich der Verhandlungen um die Bildung einer neuen Regierung in Italien. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die gemäßigt linke Demokratische Partei (PD) hatten in den vergangenen Tagen zweimal Verhandlungsrunden aufgenommen. Ein drittes, möglicherweise entscheidendes Treffen begann am Dienstagabend. Zuvor hatte die Fünf-Sterne-Bewegung einen bereits verabredeten Termin abgesagt. Am Mittwochnachmittag sind beide Parteien zu Konsultationen mit Staatspräsident Sergio Mattarella verabredet. Aus Parlamentskreisen in Rom hieß es am Dienstagabend, der Staatspräsident sei gewillt, Noch-Premier Giuseppe Conte bereits mit einem erneuten Mandat auszustatten.