Der slowenische Regierungschef Marjan Sarec drängt weiterhin auf den Bau eines zweiten Atomreaktors auf dem Gelände des in Österreich kritisch betrachteten Atomkraftwerks Krško. Dort solle ein weiterer Reaktor errichtet werden, bekräftigte Sarec am Donnerstag bei einem Besuch der Anlage, die Slowenien gemeinsam mit Kroatien betreibt. Nach Angaben von Kernkraftgegnern ist sie völlig veraltet.

AKW Krsko © Helmut Lunghammer

"Wir müssen alle notwendigen Anstrengungen unternehmen, um mit dem Bau eines zweiten Blocks zu beginnen, denn wir brauchen in Zukunft mehr Energie", sagte Sarec im etwa hundert Kilometer östlich der Hauptstadt Ljubljana gelegenen Krško. Nur so könne sich das Land erfolgreich entwickeln. Vor einer Entscheidung werde er aber natürlich Experten befragen, versicherte der Regierungschef. Zudem müsste das Parlament zustimmen.

SPÖ und FPÖ gegen zweiten Reaktor SPÖ und FPÖ haben sich am Freitag gegen die Pläne der slowenischen Regierung ausgesprochen, einen zweiten Reaktorblock im AKW Krsko zu errichten. "Das ist inakzeptabel, Atomkraft und Kohlekraft sollten Auslaufmodelle sein", betonte der steirische Landeshauptmannstellvertreter und Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) in einer Aussendung. Zudem stehe das AKW in einer Erdbebenzone. Der Kärntner FPÖ-Chef und Klubobmann im Landtag, Gernot Darmann, kündigte seinerseits "massiven Widerstand" gegen das Projekt an. Er erwarte sich von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) einen offiziellen Protest der Kärntner Landesregierung, schrieb Darmann in einer Aussendung. Der FPÖ-Politiker nahm dabei auch die Kärntner Slowenenorganisationen in die Pflicht: "Ich fordere die Slowenenorganisationen auf, in der Frage des AKW Krsko gegenüber der Republik Slowenien klar und deutlich Stellung zu nehmen und ihren angeblichen Einfluss geltend zu machen." Schickhofer forderte seinerseits die Bundesregierung auf, sofort tätig zu werden und Gespräche aufzunehmen, um das Vorhaben zu unterbinden. "Krsko sollte eigentlich lieber heute als morgen abgeschaltet werden. Einen Ausbau darf es unter keinen Umständen geben", stellte der steirische LHStv. klar. "Wir brauchen einen nationalen und europäischen Schulterschluss gegen den Ausbau des Atomkraftwerkes. Man müsse alle Kräfte bündeln, um einen weiteren Ausbau des Atomkraftwerkes zu verhindern."

Eigentlich sollte die Anlage 2023 abgeschaltet werden, die beiden EU-Länder einigten sich 2015 aber auf einen Weiterbetrieb für eine Dauer von 20 Jahren. Derzeit ist eine Laufzeitverlängerung bis 2043 Thema, hier könnte es eine grenzüberschreitende UVP geben. Eine solche fordert Österreich, wo die geplante Laufzeitverlängerung zwar auf Widerstand stößt. Neben den Umweltgruppen haben sich auch die Länder Kärnten und Steiermark schon vor geraumer Zeit gegen die Verlängerung ausgesprochen.

Foto © Helmut Lunghammer

Umweltgruppen, darunter die Organisation Greenpeace, fordern seit langem den Abriss des Atomkraftwerks. Als Gründe geben sie das Alter der Anlage sowie deren Lage in einer für Erdbeben anfälligen Region an.

Der slowenische Präsident, Borut Pahor, erwartete zuletzt bei seinem Wien-Besuch im Juni auch in Slowenien "Spannungen" in der Frage eines zweiten Reaktors. Er rechnete mit einer Volksabstimmung rechnet. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte zu diesem Thema: "Natürlich gibt es unter Freunden auch Punkte, wo man unterschiedlicher Meinung ist." Österreich verzichte seit 40 Jahren auf die Kernenergie, "und Slowenien nicht", sagte er.

Foto © Helmut Lunghammer

Der bereits existierende 700-Megawatt-Reaktor in Krško wurde noch im ehemaligen Jugoslawien gebaut und ist seit 1983 in Betrieb. Seit dem Zusammenbruch Jugoslawiens wird das Atomkraftwerk gemeinsam von Slowenien und Kroatien verwaltet und versorgt auch beide Länder mit Strom - für Slowenien rund ein Drittel des gesamten Stroms.