Essay am Samstag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© © MARGIT KRAMMER/ BILDRECHT WIEN

Wenn ein Wort in erregten politischen Debatten häufig benutzt, aber selten erklärt wird, ist Vorsicht geboten: Was ist eigentlich Populismus? Populus, das Volk, hatte für die Römer einen majestätischen Klang; Senatus Populusque Romanus, abgekürzt SPQR, war die offizielle Signatur ihrer Republik, meinte also die Gesamtheit der Bürger, nicht eine spezielle Schicht. Die mehr oder weniger abhängigen Verbündeten dieser Republik schmückten sich mit dem Titel eines amicus populi romani, eines Freundes des römischen Volkes.