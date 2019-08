20 Jahre ist es her, dass Putin an die Macht kam.

20 Jahre an der Macht

Wladimir Putin © APA/AFP/POOL/MLADEN ANTONOV

Wenn Wladimir Putin daran erinnert wird, dass er nun schon seit 20 Jahren an der Macht ist, korrigiert er sein Gegenüber gern. Die Macht in Russland habe der Präsident, sagt der 66-Jährige. Und er habe ja als Regierungschef angefangen - das war vor 20 Jahren am 9. August 1999. Erst 2000 wurde er Präsident und war zwischendurch noch einmal Regierungschef.