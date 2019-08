Alarm wegen Rodungen im Regenwald Weltklimarat präsentiert heute Sonderreport in Paris

Massive Rodungen in Brasiliens Regenwald alarmieren die Welt. Zu hoher Fleischkonsum, zu viel Rodung - diese Fakten wird aller Voraussicht nach auch der Sonderbericht des Weltklimarats IPCC deutlich machen, der am heutigen Donnerstag in Genf veröffentlicht wird.