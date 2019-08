Facebook

Grenzübergang Wagah © (c) AP (AMAN SHARMA)

Wer einmal die Erzfeindschaft zwischen Indien und Pakistan in einer domestizierten Variante erleben will, muss an den einzigen Grenzübergang zwischen den beiden Nachbarländern fahren. In Wagah unweit von Lahore spielt sich allabendlich ein bizarres Schauspiel ab. Tausende Pakistanis und Inder versammeln sich auf Tribünen um den Grenzzaun mit seinen Soldaten in den farbenprächtigen und fantasievollen Uniformen. Jeder Schritt ist zwischen beiden Seiten abgestimmt und dennoch wirkt jede Geste und jeder Gesichtsausdruck der Zeremonie machtstrotzend. Die Zuschauer auf beiden Seiten bejubeln ihre Soldaten und feuern sie an. Es wird die Trennung und auch die Feindschaft zelebriert.