Nach Tötung eines Achtjährigen wird in Deutschland der Ruf nach mehr Sicherheit und Härte laut. Verdächtiger Afrikaner wurde seit Tagen gesucht.

Ein Meer aus Kerzen, Blumen, Stofftieren und Empathie © (c) APA/AFP/dpa/FRANK RUMPENHORST

Kerzen, Teddybären, Billetts, auf denen "Mitgefühl" und "An die Mama des Jungen" geschrieben steht. Eilig, aber tief betroffen wirkende Menschen, die ihren Zug zur Arbeit erwischen wollen, am Bahnsteig möglichst im hinteren Bereich warten: Auch am Tag nach der offenbar völlig willkürlichen Attacke auf Bahnsteig 7 ist Entsetzen das vorherrschende Gefühl auf dem Frankfurter Hauptbahnhof.