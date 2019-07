Mampfiosi?''Traurig'': Salvini beklagt sich auf Twitter über McDonald's-Werbung

Facebook

Das für Salvini anstößige Werbeplakat © KK

"Für echte Mampfiosi": So bewirbt McDonald's in Österreich den "Italian Summer" in seinen Fastfood-Lokalen landesweit auf Plakatwänden. Bereits am Samstag kritisierten italienische Medien, dass damit feindselige Stereotype bedient werden und sich Beschwerden an McDonald's häuften. Es handle sich um eine Grenzüberschreitung "voller Rassismus, Ignoranz und Diskriminierung", werden in Österreich lebende Italiener zitiert.