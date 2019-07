Facebook

Ramush Haradinaj © (c) AP (Jean-Francois Badias)

Der kosovarische Regierungschef Ramush Haradinaj ist zurückgetreten. Er sei als Verdächtiger vor das Sondergericht für Verbrechen während des Kosovo-Kriegs in Den Haag vorgeladen worden, sagte Haradinaj am Freitag. Die serbischen Behörden werfen dem ehemaligen Anführer der Rebellenorganisation UCK Verbrechen an der serbischen Zivilbevölkerung während des Kosovo-Krieges (1998-1999) vor.