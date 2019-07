Nur ein Wunder kann am Sonntag noch den griechischen Ministerpräsidenten retten. Bei der Parlamentswahl zeichnet sich ein fulminanter Sieg der konservativen Opposition über das seit viereinhalb Jahren regierende Linksbündnis Syriza ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Umfragen verheißen dem griechische Premierminister Alexis Tsipras nichts Gutes © (c) Bloomberg via Getty Images (Bloomberg)

Die Abendsonne wirft lange Schatten am Strand von Eretria auf der Insel Euböa. Die meisten Liegen sind schon leer, nur wenige Badegäste rekeln sich in den letzten Sonnenstrahlen. Da kommt plötzlich Bewegung in die abendliche Idylle. Blaulichter blitzen. Ein Streifenwagen, gefolgt von einer Autokolonne fährt über die Uferpromenade. „Kyriakos kommt!“, ruft begeistert ein Bub, der dem Konvoi auf seinem Fahrrad voranstrampelt.