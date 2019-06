EU-Kommissionspräsident Timmermans ist der Favorit

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frans Timmrmans © APA/AFP/ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSE

Im Personalpoker um die Besetzung der wichtigsten EU-Posten zeichnete sich am Sonntagnachmittag in Brüssel eine Vorentscheidung ab. Der Niederländer Frans Timmermans wurde als Topfavorit für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als Präsident der Europäischen Kommission gehandelt. Ob sich der Sozialdemokrat aber tatsächlich durchsetzen würde, blieb zunächst unklar. Vor allem in den osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten stößt Timmermans wegen seines Einsatzes für den Rechtsstaat auf heftige Ablehnung. Es wurde damit gerechnet, dass vor allem Polen und Ungarn beim EU-Gipfel am Abend in Brüssel Widerstand gegen Timmermans leisten würden.