Sonntagsinterview"Wir brauchen Lösungen und weniger Moral“

Interview. Politische Kleingeisterei und Selbstzufriedenheit ortet der Philosoph Nils Heisterhagen in der Sozialdemokratie. Der SPÖ rät der Sozialdemokrat zu einer Doppelspitze Doskozil und Rendi-Wagner.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nils Heisterhagen ist Publizist, Philosoph und war Grundsatzreferent der SPD-Fraktion in Rheinland-Pfalz. Er ist Autor des Buches „Die liberale Illusion. Warum wir einen linken Realismus brauchen“. ©

"Scheißjob zu vergeben“ titelte die taz nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-Parteichefin. In Österreich vergeht keine Woche, in der nicht ein SPÖ-Funktionär fragt, ob die Parteivorsitzende die Richtige sei. Hat die taz recht mit ihrer Jobbeschreibung?

Nils Heisterhagen: Dieses Amt ist sicher alles andere als einfach. Zunächst sind Inhalte aber nicht von Personen zu trennen. Eine Volkspartei wie die SPÖ braucht eine Pluralität in ihrem Spitzenpersonal. Sie darf keinen stromlinienförmigen Sozialliberalismus betreiben ohne Ecken und Kanten. Max Weber hat gesagt, Politiker brauchen Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Sie sollen leidenschaftlich dafür kämpfen, wovon sie überzeugt sind und keinen überzogenen Ideologien hinterherlaufen.