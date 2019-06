G20-Gipfel in Osaka Putin provoziert: "Die liberale Idee hat ausgedient"

Facebook

G20-Treffen in Osaka © AP

Donald Trump, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Wladimir Putin, Xi Jinping - sie alle sind angereist, um sich am G20-Gipfel im japanischen Osaka über die Brennpunkte der Geo- und Handelspolitik zu beraten. Doch schon vor Auftakt des Treffens der Spitzen der führenden Wirtschaftsnationen weltweit wurden am Freitag die ideologischen und politischen Unterschiede deutlich. So provozierte Russlands Präsident Putin im Vorfeld durch ein Interview mit der "Financial Times". Dort erklärte er die liberalen Werte der westlichen Demokratien für überholt und kritisierte die Flüchtlingspolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.

"Die liberale Idee setzt voraus, dass nichts getan werden muss. Die Migranten können ungestraft töten, plündern, vergewaltigen, weil ja ihre Rechte als Flüchtlinge zu schützen sind. Welche Rechte sind das? Jedes Verbrechen muss bestraft werden", sagte Putin in dem Interview. Mit seinen Aussagen zog der Kreml-Chef scharfe Kritik von EU-Ratspräsident Donald Tusk auf sich. "Wer immer behauptet, dass die liberale Demokratie überflüssig ist, der behauptet auch, dass Freiheiten überflüssig sind, dass die Rechtsstaatlichkeit überflüssig ist und dass Menschenrechte überflüssig sind", sagte er - und konnte sich auch einen Seitenhieb auf Putin nicht verkneifen. "Was ich wirklich überflüssig finde, sind Autoritarismus, Personenkult und die Herrschaft von Oligarchen", sagte er.

Handelskonflikte

US-Präsident Donald Trump will beim G-20-Gipfel in Japan Handelskonflikte zum Top-Thema machen. Entscheidend könnte am Samstag ein Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping werden.

Investoren rund um den Globus hoffen auf Annäherungssignale zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten, die sich seit Monaten mit immer neuen Strafzöllen überziehen. Xi warnte vor einem zunehmenden Protektionismus - ein Seitenhieb auf die USA, die den Handelsstreit vom Zaun gebrochen haben. Trump plante am Rande des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am Freitag zahlreiche Regierungschefs zu Einzelgesprächen zu treffen, darunter auch Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der US-Präsident wirft China - aber auch Europa - unfaire Handelspraktiken vor, die zu einem riesigen Defizit der Vereinigten Staaten im Warenaustausch führten. Zu Beginn des Gipfels sagte er allerdings, die US-Aussichten würden sich langsam verbessern. Vor einem Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi erklärte er: "Wir werden im Handel einige sehr große Dinge mit Indien machen." Trump lobte zudem den japanischen Regierungschef Shinzo Abe: "Ich schätze die Tatsache, dass sie viele Autofirmen nach Michigan, Ohio, Pennsylvania und North Carolina schicken."