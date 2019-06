Heftiger Widerstand in Parlamentarischer Versammlung gegen Änderung der Geschäftsordnung erwartet.

Heute in Straßburg

Im Europarat geht es um ein Ende der Sanktionen gegen Russland © AP (Sujetbild)

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates entscheidet am Montag ab 17.00 Uhr über ein Ende der Sanktionen, die wegen der Krim-Annexion gegen die russische Delegation verhängt wurden. Ziel ist es, den Verbleib Russlands in der paneuropäischen Länderorganisation zu sichern. Dazu soll die Geschäftsordnung der Versammlung geändert werden.

Laut Neuregelung kann die Versammlung künftig nicht mehr einseitig Sanktionen verhängen, sondern nur in Absprache mit dem Ministerkomitee, dem die Außenminister der 47 Europaratsländer angehören. Trotz des heftigen Widerstands einiger Delegationen - vor allem der ukrainischen - wird in der Versammlung mit einer Zustimmung gerechnet. Damit würde der Weg für die Rückkehr der 18 russischen Abgeordneten geebnet - rechtzeitig vor der am Mittwoch geplanten Wahl eines neuen Generalsekretärs der Länderorganisation.

Österreich ist mit sechs Abgeordneten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vertreten: Werner Amon und Franz Leopold Eßl für die ÖVP, Doris Bures und Stefan Schennach für die SPÖ sowie Martin Graf und Roman Haider für die FPÖ.