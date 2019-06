Facebook

Botschafter Wolfgang Ischinger

Herr Ischinger, Sie sind seit 40 Jahren in der internationalen Politik, leiten seit 2009 die Münchner Sicherheitskonferenz und hatten am 11. September 2001 Ihren ersten Arbeitstag als deutscher Botschafter in Washington, den Sie in Ihrem Buch "Welt in Gefahr" als epochale Wende ausmachen. Die politische Ordnung wirkt seither so unordentlich wie lange nicht. Täuscht der Eindruck?