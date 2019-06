Facebook

Außenminister Mike Pompeo © AP

Die USA machen den Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. Das sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Washington. Dies sei Teil einer Kampagne, "um die Spannungen eskalieren zu lassen", sagte er.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran waren zuletzt stark gestiegen, nachdem die Regierung in Washington die Sanktionen gegen die Islamische Republik deutlich verschärft hatte.