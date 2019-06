Facebook

Ex-US-Präsident Bill Clinton und Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright wohnten den Feierlichkeiten in Prishtina bei © APA/AFP/Armend Nimani

Heute ist der Tag der Kosovaren, zumindest jener der albanischstämmigen Bevölkerung in dem kleinen und jungen Vielvölkerstaat am Balkan. Als heute vor zwanzig Jahren Nato-Truppen in der abtrünnigen serbischen Provinz einmarschierten, markierte dies zugleich das Ende des Konflikts zwischen Serben und Albanern und damit auch das Ende des Jugoslawien-Kriegs.