Palmöl und Soja Weltweit gehen jährlich rund 8,8 Millionen Hektar Wald verloren

Rund ein Drittel der auf entwaldeten Flächen erzeugten pflanzlichen Produkte gehen laut einer EU-Studie in den Export.

© AP

Weltweit gehen laut Erhebungen der Vereinten Nationen jährlich rund 8,8 Millionen Hektar Wald verloren, davon 80 Prozent für die Landwirtschaft. Dies geht aus der Antwort des deutschen Landwirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Steffi Lemke hervor, die AFP am Montag vorlag.

Demnach gehen rund ein Drittel der auf entwaldeten Flächen erzeugten pflanzlichen Produkte laut einer EU-Studie in den Export. Damit würden wertvolle Wälder in der Größenordnung von ungefähr dem Mittelmeer für Importe von beispielsweise Palmöl und Soja vernichtet, kritisierte Lemke. "Schon 2015 hat sich die Bundesregierung dem Ziel der entwaldungsfreien Lieferketten verschrieben - passiert ist bisher wenig. Das ist inakzeptabel." Die Bundesregierung sei aufgerufen, "verstärkt gegen den Raubbau an Wäldern vorzugehen, um internationale Ziele zur Biodiversität und zum Klimaschutz zu erreichen", forderte die deutsche Grünen-Politikerin.