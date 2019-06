Facebook

Der Papst © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Papst Franziskus hat am dritten Tag seiner Rumänienreise am Sonntag an die Verfolgung von Katholiken während des Kommunismus erinnert. In einer Messe mit etwa 60.000 Menschen im siebenbürgischen Blaj sprach er laut Kathpress sieben griechisch-katholische Bischöfe selig, die zwischen 1948 und 1970 im Gefängnis starben.

Dabei rief er zum Kampf gegen "neu aufkommende Ideologien" auf, die gegen den Wert des Lebens und der Familie gerichtet seien. Zugleich mahnte er, Hass mit Liebe und Vergebung zu besiegen.