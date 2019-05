Facebook

Patrick Shanahan (Mitte) © AP

US-Präsident Donald Trump will den kommissarischen Verteidigungsminister Patrick Shanahan dauerhaft für diesen Posten nominieren. Dies kündigte das Weiße Haus am Donnerstag an. Shanahan übt seit dem Rücktritt von Verteidigungsminister Jim Mattis das Amt bisher nur provisorisch aus.