Umweltschutz am Nordpol Arktischer Rat tagt in Finnland zum Klimaschutz

In der nordfinnischen Stadt Rovaniemi findet am Montag ein Ministertreffen des Arktischen Rats statt. Das Gremium befasst sich unter anderem mit dem Umweltschutz am Nordpol und dem Klimaschutz. Dem Rat gehören die acht Anrainerstaaten der Arktis an, darunter neben Finnland auch die USA und Russland.

Aus Washington hatte es zuletzt geheißen, die Regierung wolle bei dem Treffen eine Klimapolitik durchsetzen, die die Interessen der Industrie nicht beeinträchtige. Nach einem Bericht der "Washington Post" versuchten US-Unterhändler zudem, jegliche Verweise auf die Erderwärmung aus der Abschlusserklärung zu entfernen. US-Außenminister Mike Pompeo will das Treffen auch nutzen, um mit seinem russischen Amtskollege Sergej Lawrow über die Situation in Venezuela zu sprechen.