Koptischer Mönch in einem ägyptischen Kloster © (c) AP (Manu Brabo)

Der Tod ereilte die Gläubigen, als sie die Auferstehung feierten. Aber das entsprach ganz dem perfiden Kalkül der islamistischen Selbstmordattentäter, die am Ostersonntag bei Anschlägen in Kirchen und Hotels in Sri Lanka über 300 Menschen in den Tod rissen: eine möglichst große Zahl von Christen an deren höchstem Festtag zu töten.

