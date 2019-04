Die Journalistin Lyra McKee hatte am Donnerstagabend am Rande von schweren Ausschreitungen in Derry einen tödlichen Kopfschuss erlitten.

© APA/AFP/PAUL FAITH

Im Zusammenhang mit der Tötung der Journalistin Lyra McKee im nordirischen Derry (Londonderry) ist eine 57-jährige Frau festgenommen worden. Zwei am Samstag festgenommene junge Männer seien dagegen freigelassen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

McKee hatte am Donnerstagabend am Rande von schweren Ausschreitungen in Derry einen tödlichen Kopfschuss erlitten. Die paramilitärische Gruppe "New IRA" bekannte sich zu der Tat.