Wolodymyr Selenskyi mit Gattin Elena: Strahlender Wahlsieger in der Ukraine © APA/AFP/SERGEI GAPON

Die Ukraine steht vor einem Präsidentenwechsel. Einer landesweiten Nachwahl-Befragung zufolge kam der Politik-Neuling Wolodymyr Selenskyi bei der Stichwahl am Sonntag auf rund 73 Prozent der Stimmen. Auf Amtsinhaber Petro Poroschenko dürften 25 Prozent entfallen. Er räumte kurz nach Schließung der Wahllokale seine Niederlage ein - und kündigte gleichzeitig an, in der Politik bleiben zu wollen. Im Oktober wählt die Ukraine ein neues Parlament.

"Ich werde euch niemals enttäuschen", versprach Wolodimir Selenskyj der ukrainischen Bevölkerung nach der Schließung der Wahllokale. Das Ergebnis zeige, dass "alles möglich" sei. Ende März hatte Selenskyj bereits die erste Runde der Präsidentschaftswahl klar für sich entschieden, obwohl er über keinerlei politische Erfahrung verfügt.

Der 41-jährige Komiker und Schauspieler ist erst seit Jahresbeginn auf der politischen Bühne aktiv und machte mit Anti-Korruptionsthemen Wahlkampf. Über seine politischen Ziele für das Land mit seinen 42 Millionen Einwohnern ist wenig bekannt.

Der Komiker und sein Siegeszug: Die Ukraine hat einen neuen Präsidenten

Zur Titelmusik seiner Fernsehserie "Diener des Volkes" hatte Selenskyj hatte kurz vor 20 Uhr mit Ehefrau und Mitstreitern eine kleine Bühne seines Pressezentrums erklommen und vor mehr auf 200 Journalisten auf die Veröffentlichung der ersten Exil-Polls gewartet.

Botschaft an Russen: "Alles ist möglich"

Sekunden nachdem im Fernsehsender "1+1" eine Grafik eingeblendet wurde, ging ein Konfettiregen nieder und der höchstwahrscheinliche Wahlsieger setzte zu einer kurzen Rede in ukrainischer Sprache an. Selenskyj bedankte sich bei Familie, Mitarbeitern, Sicherheitsbehörden, Soldaten und ukrainischen Wählern. "Ich verspreche, dass ich Sie alle nie enttäuschen werde", sagte er.

Abschließend wandte er sich noch an Menschen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. "Solange ich noch nicht Präsident bin, kann ich das als Bürger der Ukraine sagen. Schauen Sie auf uns! Alles ist möglich."

Erstmals siegte ein Neuling

Wie Amtsinhaber Petro Poroschenko steht Selenskyi für eine Westanbindung der Ukraine und die Unabhängigkeit des Landes von Russland. Dennoch wäre sein Wahlsieg ein Novum in dem Land, denn alle vor ihm seit der Unabhängigkeit von Russland vor fast 30 Jahren gewählten Präsidenten waren erfahrene Politiker.

Investoren erwarten von dem Wahlsieger Zusicherungen für Reformen, um Investitionen aus dem Ausland attraktiver zu machen und das Land in einem Unterstützungsprogramm des Internationalen Währungsfonds zu halten. Der IWF hat das Land durch Kriegswirren, Rezession und einen Währungsabsturz begleitet.

Soziale Medien und Comedy

Im Wahlkampf hat Selenskyi auf Kommunikation über soziale Medien und auf Comedy-Auftritte anstelle traditioneller Auftritte gesetzt. Dominierendes Thema war der Kampf gegen Korruption.

Poroschenko war im Mai 2014 ins Amt gewählt worden, wenige Monate nach dem Sturz des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch als Folge der Maidan-Proteste. Poroschenko fiel die Aufgabe zu, die Ukraine nach der Abspaltung der Halbinsel Krim durch pro-russische Kräfte und den Unruhen im Osten des Landes zu einen und aus einer schweren Krise zu führen.

Viele Ukrainer trauten ihm zuletzt aber nicht mehr zu, die Lebensverhältnisse im Land zu verbessern. Zudem werfen ihm Kritiker vor, beim Kampf gegen die Korruption in der Ukraine kaum vorangekommen zu sein.