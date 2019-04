Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolodymyr Selenskyi © APA (AFP)

In der Ukraine hat Sonntagfrüh (7.00 Uhr MESZ, 8.00 Uhr Ortszeit) die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die rund 30 Millionen Wähler sind aufgerufen, sich zwischen Amtsinhaber Petro Poroschenko und dem Polit-Neuling Wolodymyr Selenskyj zu entscheiden. Erste Prognosen werden kurz nach Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr MESZ (20.00 Uhr Ortszeit) erwartet.

In den von einem blutigen Konflikt geprägten Separatistengebieten Donezk und Luhansk im Osten der ehemaligen Sowjetrepublik wird nicht gewählt.

Poroschenko droht eine herbe Niederlage

Bereits im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte der Komiker und Schauspieler Selenskyj die meisten Stimmen geholt. Auch in den aktuellen Umfragen liegt der 41-Jährige mit einem sehr großen Vorsprung vorn. Poroschenko droht eine herbe Niederlage. Beide Kandidaten, die einen sehr hitzigen Wahlkampf geführt hatten, stehen für einen prowestlichen Kurs in Richtung EU und NATO.

Kommentar zum Thema Ein Anti-Poroschenko als Favorit

Poroschenko war vor fünf Jahren mit dem Versprechen ins Amt gewählt worden, den Konflikt in der Ostukraine schnell zu beenden. Nach UN-Angaben sind dort mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Die Gefechte halten an.

Am Freitag hatten sich die beiden Bewerber noch einen spektakulären Schlagabtausch geliefert: Sie diskutierten im Olympiastadion von Kiew vor etwa 20.000 Zuschauern. Der künftige Staatschef wird mit dem blutigen Konflikt im Osten des Landes und der weitreichenden Korruption konfrontiert werden.

Ukraine: Wahlkampfendspurt: Poroschenko setzt auf Schmutzkampagne Stimmung wie bei einem Boxkampf (c) AP (Vadim Ghirda) Jeder fühlte sich als Sieger (c) AP (Vadim Ghirda) Die Fans glichen Statisten für einen Film (c) APA/AFP/SERGEI SUPINSKY (SERGEI SUPINSKY) Stimmungsmache (c) AP (Efrem Lukatsky) Harte Auseinandersetzung (c) AP (Vadim Ghirda) Gegenseitige Vorwürfe (c) APA/AFP/SERGEI CHUZAVKOV (SERGEI CHUZAVKOV) Fanaufnahme (c) AP (Sergei Grits) Wie bei einem Konzert (c) AP (Mikhail Palinchak) Emotionsgeladen (c) APA/AFP/SERGEI SUPINSKY (SERGEI SUPINSKY) Das Stadion (c) AP (Efrem Lukatsky) Lautstarke Wähler (c) AP (Vadim Ghirda) 1/11