Spurensicherung am Tatort in Derry © APA/AFP/PAUL FAITH

Die Polizei in Nordirland hat nach den tödlichen Schüssen auf eine Journalistin in Derry (Londonderry) zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer seien 18 und 19 Jahre alt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie seien im Zusammenhang mit dem Mord an der Frau verhaftet worden.

Die 29-jährige Lyra McKee war zwei Jahrzehnte nach dem Karfreitagsabkommen am Rande von Auseinandersetzungen in der nordirischen Stadt getötet worden. Sie war zu dem Zeitpunkt nicht als Journalistin im Dienst. Noch am Donnerstagabend hatte sie ein Foto im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlicht, das die Unruhen in Creggan zeigte. "Derry heute Abend. Völlig verrückt", schrieb sie dazu.

Die beiden Männer wurden zum Verhör in eine Polizeiwache in Belfast gebracht, wie die nordirische Polizei mitteilte. Sie hatte den Tod der 29-Jährigen in der Nacht auf den Karfreitag als "terroristischen Vorfall" bezeichnet und Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen.

Reportage Irlands Angst vor einem Hard Brexit

Die Polizei vermutete, dass der Angriff von irischen Nationalisten ausging, wahrscheinlich von der militanten Organisation "New IRA". Auslöser der Auseinandersetzungen war eine Hausdurchsuchung, mit der die Polizei nach eigenen Angaben für das Wochenende geplante gewaltsame Angriffe verhindern wollte. Gegen 23.00 Uhr habe ein Bewaffneter Schüsse auf die Polizei abgefeuert, dabei sei McKee getroffen worden und später ihren Verletzungen erlegen. Politiker aus Großbritannien und der Republik Irland verurteilten die Tat scharf.

Karfreitagsabkommen von 1998

Nordirland gehört zu Großbritannien. Jahrzehntelang gab es dort bis zum Karfreitagsabkommen von 1998 einen gewaltsamen Konflikt zwischen pro-britischen und pro-irischen Gruppen. Zuletzt war die Sorge gewachsen, dass beim Brexit wieder eine feste Grenze zur Republik Irland entstehen und neue Gewalt anfachen könnte.

Brexit - Knackpunkt Nordirland NORDIRLAND

Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich. In der britischen Provinz auf der irischen Insel leben gut 1,8 Millionen Menschen. Lange Zeit bekämpften sich dort irisch-katholische Nationalisten und protestantische Loyalisten. Seit den 60er Jahren starben dabei 3.500 Menschen. Der Nordirland-Konflikt endete 1998 durch das Karfreitagsabkommen. Es sichert neben der Aufteilung der Macht zwischen Protestanten und Katholiken einen reibungslosen Austausch zwischen dem Norden und dem Süden der Insel zu.

Irland und Nordirland haben 500 Kilometer gemeinsame Landgrenze. Während des Nordirland-Konflikts waren weite Teile durch Wachtürme, Stacheldraht und schwer bewaffnete Soldaten gesichert. Heute ist die Grenze kaum sichtbar. 30.000 Menschen pendeln täglich ohne Kontrollen über die Grenze zur Arbeit, Waren und Güter passieren sie zollfrei, und Unternehmen haben grenzüberschreitend Lieferketten aufgebaut.

Die EU wie Großbritannien befürchten ein Wiederaufflammen des Konflikts, wenn nach dem Brexit Grenzkontrollen wieder eingeführt würden. Auch wenn die irisch-republikanische Untergrundorganisation IRA ihre Waffen niedergelegt hat, gibt es weiter Splittergruppen, die gewaltbereit sind. Als im Jänner eine Autobombe in der nordirischen Stadt Derry explodierte, machte die Polizei die paramilitärische Gruppe "New IRA" dafür verantwortlich.