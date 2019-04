Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh„Die Welt wird von Idioten regiert“

Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh hat als Journalist das Vietnam-Kriegsmassaker in My Lai und die Folter im US-Gefängnis im irakischen Abu Ghraib aufgedeckt. Im Interview über Trump, Brexit und die Message Control behauptet der Amerikaner, dass die Welt heute mehr und mehr aus dem Ruder laufe.

Feierte gerade seinen 82. Geburtstag: Seymour M. Hersh aus Chicago machte als Enthüllungsjournalist eine unvergleichliche Karriere © Roman Vondrous / CTK / picturede

Um möglichst viele Vietcong zu töten, landeten US-Soldaten im März 1968 in dem Dorf My Lai. Dort richteten sie unter Frauen und Kindern ein Blutbad an. Als junger Journalist deckten Sie die Hintergründe dieses Kriegsverbrechens auf und schrieben darüber im „New Yorker“. Es war der Wendepunkt des Vietnamkriegs und Sie bekamen den Pulitzer-Preis dafür. Sind Sie stolz?