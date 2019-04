Ein Volksbegehren will die Enteignung von Wohnungskonzernen in Berlin. Der Streit ist schon weit über die Stadt hinausgewachsen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN

Der Slogan klingt monströs: „Deutsche Wohnen enteignen“. So schallte es auch am Samstag über den Alexanderplatz in Berlins Mitte. Zehntausende Menschen waren auf die Straße gegangen, um für bezahlbaren Wohnraum und gegen die seit Jahren steigenden Mieten in der deutschen Hauptstadt zu protestieren – und Unterschriften zu sammeln. Denn gleichzeitig wurde mit der Demonstration ein bundesweit einmaliges Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen gestartet. Was ursprünglich als regional begrenzte Initiative für einen Volksentscheid gedacht war, hat sich in wenigen Tagen zum deutschlandweiten Brandherd ausgeweitet. Die Bundespolitik diskutiert über Enteignungen.