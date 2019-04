Facebook

Außenministerin Karin Kneissl © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Wie kann es in der "unendlichen Geschichte" rund um den Brexit weitergehen? Werden die Briten an der bevorstehenden Europawahl teilnehmen? Wie ist die Position Österreichs dazu? Zu diesen und vielen anderen Themen ist heute ab 11:05 Außenministerin Karin Kneissl in der ORF-Pressestunde zu Gast. Die Fragen stellen Thomas Seifert „Wiener Zeitung“ und Andreas Mayer-Bohusch (ORF). Weitere Themen? Österreichs Beziehungen zu Russland, China und den USA und wie positioniert sich die parteifreie, aber von der FPÖ nominierte Außenministerin in der türkis-blauen Regierungskoalition.

Kneissl führte in der Pressestunde aus, dass die Briten "von einer Frist zur nächsten wackeln". Das bringe enorme Unsicherheit "für die Bürger der Union und vor allem auch für Wirtschaftstreibende".