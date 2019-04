Facebook

Oooooorder!!!!! im House of Commons © (c) APA/AFP/UK PARLIAMENT/MARK DUFFY

Wer den Schaden hat... Das britische Unterhaus in London musste am Nachmittag seine aktuelle Sitzung zum Brexit unterbrechen, weil im Parlamentssaal ein Wasserschaden die Arbeit behindert. Dies meldet der britische Nachrichtensender "Sky News". Wann die Sitzung fortgesetzt werden kann, ist noch unklar. Zumindest für den heute Tag ist an ein Weiterarbeiten in Westminster jedenfalls laut Medienbericht nicht zu denken.

Das Oberhaus ist von dem Wasserschaden übrigens nicht betroffen und wie geplant die Verschiebung des Brexits debattieren - und zu später Stunde auch darüber abstimmen.