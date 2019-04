Facebook

Das britische Parlament kann sich zu keinem Brexit-Kompromiss durchringen © (c) APA/AFP/PRU/HO (HO)

Ein Versuch von Hinterbänklern, für Montag erneut einen „Tag des Parlaments“ anzusetzen, an dem Abgeordnete noch einmal frei über Alternativen zu Mays Brexit-Kurs hätten abstimmen können, scheiterte gegen Abend auf spektakuläre Weise. Ein entsprechender Antrag ergab ein Patt, worauf hin Speaker John Bercow entschied, dass der Antrag ohne Mehrheit nicht wirksam werden könne. Nun sind die Regierungskritiker darauf angewiesen, dass ihnen die Regierung noch weitere Abstimmungen am Montag, diesmal aber strikt nach Regierungsregeln, erlaubt.

Die britische Premierministerin Theresa May berät unterdessen über einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse mit Labour-Chef Jeremy Corbyn laut Medienberichten. Eine Regierungssprecherin wollte einen festen Termin aber auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur allerdings nicht bestätigen.

Aus Protest gegen Mays neue Brexit-Strategie trat der Staatssekretär für Wales, Nigel Adams, zurück. May riskiere, nicht mehr den EU-Austritt umzusetzen, für den die Briten gestimmt hätten, so Adams.

Für diesen Mittwoch plante May laut Downing Street auch ein Treffen mit der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon. Schottland hatte sich beim Referendum 2016 mehrheitlich gegen den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ausgesprochen

Die wichtigsten aktuellen Wendungen im Überblick:

Premierministerin May strebt eine Brexit-Verschiebung auf den 22. Mai an.

Am 10. April will sie auf dem EU-Sondergipfel einen mit Oppositionschef Corbyn ausgehandelten Kompromissvorschlag präsentieren.

Sollten die Gespräche mit Corbyn kein Ergebnis bringen, will die Regierungschefin das Parlament verbindlich über Alternativen abstimmen lassen.

Die britische Premierministerin Theresa May schließt laut "The Guardian" die Teilnahme ihres Landes an den EU-Wahlen nicht prinzipiell aus. "May lehnt es ab, die Teilnahme von Großbritannien an den EU-Wahlen auszuschließen, wenn die Europäische Union eine längere Verschiebung (des Brexit, Anm.) verlangt", berichtete die Online-Ausgabe der Zeitung am Mittwoch.

Irlands Premier Leo Varadkar wiederum zeigte sich zuversichtlich, dass die 27 EU-Länderchefs offen für eine weitere Verlängerung des Austrittsdatums sind. "Ich konnte noch mit keinem von ihnen reden. Aber meiner Ansicht nach ist quer durch den Europäischen Rat die Einstellung da, dass der Rat offen ist für eine weitere Verschiebung." Aber: ""Wir wollen nicht, dass eine solche neuerliche Verschiebung eine Lizenz für Entscheidungslosigkeit ist. Das kann nicht zu einer weiteren Entscheidungslosigkeit führen", so Varadkar.