Am Anfang steht ein Bund zwischen Osama bin Laden und Abu Musab al-Zarqawi gegen ausländische Invasoren. Doch das Ziel war von Anfang an ein Kalifat. Im Juli 2014 wird der „Islamische Staat“ ausgerufen. Eine fünfjährige Terrorherrschaft beginnt. Nun ist das letzte Dorf befreit. Doch das Ende des IS ist das noch nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Anfang und Ende des IS © AFP/AP

Alliierten feierten ausgelassen ihren Sieg. Nach wochenlangen Kämpfen in der Grenzregion zwischen Syrien und Irak verkündete die mit den USA verbündete Syrische Demokratische Armee (SDF) einen welthistorischen Moment. Das Dorf Baghus konnte aus den Fängen der Terrororganisation „Islamischer Staat“ befreit werden. Es war die letzte Bastion, der letzte Rückzugsort derJihadisten nach dem langsamen Zerfall ihres selbst ernannten Kalifats. Damit enden fünf Jahre Terrorherrschaft auf einem Gebiet, das in seiner größten Ausdehnung etwa die Ausmaße Österreichs angenommen hatte. Was jetzt noch übrig ist von der Terrormiliz, befindet sich in den Weiten der Badia-Wüste, in Schläferzellen in Syrien und im Irak, in Verstecken überall auf der Welt. Es dürfte nicht wenig sein, schätzen Militärs, Experten der Vereinten Nationen und Politikanalysten. Allein die Kriegskasse dürfte zwischen 50 und 300 Millionen Dollar enthalten. 5000 bis 6000 Kämpfer bekennen sich noch zum IS und sind auf der Flucht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.