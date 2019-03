Die Debatte im Live-Stream Brexit: Schrei-Duelle im Unterhaus

Vor der heutigen dritten Abstimmung im Unterhaus am frühen Nachmittag: Viele Briten haben den Eindruck, ihr Land sei in ein "schwarzes Loch" gestürzt.

An dramatischen Bildern fehlt es nicht in Großbritannien.

Viele sehen keinen Weg mehr aus dem „Brexit-Labyrinth“. Andere glauben, dass das Vereinigte Königreich die Orientierung verloren hat in „undurchdringlichen Nebeln“. Wieder andere finden, ihr Land sei „in ein schwarzes Loch“ gestürzt.

Die heutige, die dritte Abstimmung im britischen Unterhaus, aus der Sicht von Banksy:

Die Brexit-Debatte aus dem britischen Unterhaus hier im Live-Stream:

Was alle auszudrücken suchen, ist, dass der Brexit-Prozess an einem offensichtlichen Tiefpunkt angekommen ist und Pessimismus sich breit macht. Denn das von Theresa May mit der EU ausgehandelte Austritts-Abkommen ist weiterhin blockiert – obwohl May in ihrer Verzweiflung sogar ihren Rücktritt angeboten hat.

Was ein Führungswechsel bei den Tories für den Brexit bedeuten würde, in punkto zeitlicher Verzögerung und neuer politischer Instabilität, ist noch gar nicht zu ermessen. Unterdessen haben sich Britanniens Unterhaus-Abgeordnete bei ihren „Probe-Abstimmungen“ vom Mittwoch auf keine einzige von acht Alternativen einigen können. Kein Wunder, dass grössere Ratlosigkeit denn je in London (und wohl auch jenseits der britischen Küsten) herrscht.

Noch ist Theresa May freilich auch gar nicht abgetreten. Möglicherweise waren all die Beileidsbezeugungen ihrer schärfsten Gegner in der Nacht auf Donnerstag etwas verfrüht. Für den Fall, dass ihr Deal erneut scheitert, hat sie sich ja keineswegs zum Rücktritt verpflichtet. Ob sie sich in diesem Fall weiter hartnäckig im Amt hält, noch Neuwahlen ausschreiben will oder so oder so am Ende wäre: Das bleibt erst einmal abzuwarten. Überrascht hat sie ihre Landsleute seit dem Sommer 2016 ja immer neu.

Geschlagen geben will sie sich jedenfalls nicht, was ihren Austrittsvertrag angeht, den sie als ihr Vermächtnis, als den Sinn ihrer Amtszeit, betrachtet. Mittlerweile sucht sie ihren Deal noch mit parlamentarischen Finessen, die nicht einmal die Experten in Westminster mehr verstehen, zu retten. Zunehmend fassungslos sieht das ganze Land diesem Schauspiel zu.

Wie May es noch schaffen will, den Deal über die Runden zu bringen, ist freilich schwer zu sehen. Eine Gruppe unbeirrbarer Tory-Hardliner, die sich „die Spartaner“ nennen, hat nicht mal ihr Rücktritts-Angebot beeindrucken können. Und die nordirischen Unionisten schalteten gestern weiterhin auf stur, blieben allerdings weiter „im Gespräch“.

Labour-Leute wiederum, die zuvor ein Einlenken erwogen, beginnen sich auf einmal Boris Johnson als künftigen Premierminister auszumalen. Mays Rücktritts-Versprechen, ihre theatralische „Selbstaufopferung“, könnte sich so als konterproduktiv erweisen. In der Tat hat sich etwas überaus Interessantes getan in den letzten Tage. Zuerst hat May selbst hat mit ihrer Anti-Parlaments-Tirade alle Parlamentarier gegen sich aufgebracht.

Mit Hilfe des Speakers haben die lang von der Regierung ausgespielten Hinterbänkler daraufhin die Gelegenheit genutzt, quasi in letzter Minute einen Prozess selbstbestimmter Suche nach Kompromissen in Gang zu setzen. Und der eindrucksvolle Zug einer Million pro-europäischer Demonstranten durch London am vorigen Wochenende hat noch zögernden Abgeordneten Mut zur gemeinsamen Aktion gemacht.

Die Wut der Brexiteers, nicht über die nötige Stärke zu verfügen, um diesen neuen Konsenswillen zu stoppen, ist offenkundig. Einer der „Spartaner“, Steve Baker, hätte diese Woche am liebsten ganz Westminster „in Grund und Boden gestampft und in den Fluss gekippt“.

Gemäßigte Konservative andererseits geben immer klarer zu erkennen, dass sie mit einem „No-Deal“-Brexit nicht leben können. Sie sind heilfroh, dass der Palast von Westminster nicht wirklich in Trümmern liegt. Scheitert Mays Deal erneut, müssen sie und ihre Labour-Kollegen sich fragen, wie sie das Abrutschen des ganzen Landes über die Brexit-Klippe verhindern können, bevor es zu spät ist.

Aufschub, neues Referendum

In diesem Fall könnte es am kommenden Montag doch noch eine Mehrheit für eine andere Art von Brexit, und für einen Antrag auf Fristverlängerung geben. Auch ein weiteres Referendum ist nicht vom Tisch. Es wäre eine letzte Notbremse. Fieberhafte Verhandlungen hinter den Kulissen sind gegenwärtig im Gange. In einem „schwarzen Loch“ mag Grossbritannien sich finden. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen in diesem Zusammenhang.