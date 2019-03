Facebook

Ein Israelischer Soldat auf den besetzten Golan-Höhen © APA/AFP/POOL/BAZ RATNER

US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, dass die USA die Souveränität Israels über die Golan-Höhen anerkennen. Nach 52 Jahren sei es für die Vereinigten Staaten an der Zeit dafür, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. US-Außenminister Mike Pompeo besucht derzeit Jerusalem. Israel hatte die syrischen Golan-Höhen im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1981 einseitig annektiert.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. März 2019