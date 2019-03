Entscheidung in Brüssel

Die Mitgliedschaft der rechtsnationalen ungarischen Fidesz-Partei in der Europäischen Volkspartei wird vorerst auf Eis gelegt. Eine Experten-Kommission soll nun entscheiden, wann und ob die Mitgliedsrechte der Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban wieder in Kraft gesetzt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

EVP-Chef drohte mit Rücktritt

EVP-Chef Joseph Daul hatte zuvor bei der Vorstandssitzung der Europäischen Volkspartei Mittwochabend wegen der Debatte um die Mitgliedschaft der ungarischen Fidesz-Partei von Premier Viktor Orban sogar mit Rücktritt gedroht. "Wenn wir keinen Kompromiss finden, werde ich zurücktreten".

Daul erklärte, man könne vier Wörter im Kompromisstext ändern. Dies könne jeder akzeptieren. Gleichzeitig forderte Daul auch von Orban weitere Anstrengungen.

Laut EVP-Kreisen lautet der Kompromiss folgendermaßen: Das EVP-Präsidium und Fidesz einigen sich gemeinsam darauf, die Fidesz-Mitgliedschaft zu suspendieren, bis ein Bericht des Evaluierungskomitees fertig ist.