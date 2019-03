Der Streit um den Verbleib der ungarischen Partei Fidesz in der europäischen EVP-Fraktion wird heute entschieden. Bundeskanzler Kurz will eine Suspendierung für sechs Monate. EU-Kommissionschef Juncker fordert dauerhaften Rausschmiss.

Juncker © APA/HANS KLAUS TECHT

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) spricht sich dafür aus, die EVP-Mitgliedschaft der ungarischen nationalkonservativen Regierungspartei Fidesz von Premier Viktor Orban für sechs Monate einzufrieren. Sollte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber wie angekündigt diesen Schritt vorschlagen, werde die ÖVP dem zustimmen, sagte Kurz am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat.

Gegenüber der Kleinen Zeitung hatte der ungarische Botschafter in Österreich, Andor Nagy, erklärt, Ungarn sei über Österreichs Haltung enttäuscht. EVP-Chef Weber wird laut Kurz am heutigen Mittwoch vorschlagen, dass die Mitgliedschaft der Fidesz eingefroren wird und die nächsten sechs Monate mit einem Weisenrat an einer Lösung gearbeitet wird. Die drei Bedingungen Webers an Orban, nämlich ein Ende der Plakat-Kampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, eine Entschuldigung an die anderen EVP-Parteien und Rechtssicherheit für die Central European University in Budapest habe Orban seinen Informationen nach akzeptiert, so der Bundeskanzler.

Juncker: Orban teilt Werte nicht

Der EVP-Vorstand entscheidet am heutigen Mittwochnachmittag in Brüssel über den Umgang mit Fidesz. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker fordert allerdings den dauernden Rauswurf der Partei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei. Dies bekräftigte Juncker Mittwoch früh im Deutschlandfunk.

Er sei bereits seit zwei Jahren der Meinung, dass sich der rechtsnationale Regierungschef Orban von den christdemokratischen Grundwerten der EVP entferne. Wenn Orban diese Werte aber nicht teile, sei sein Platz außerhalb der EVP.

Der Luxemburger Christlichsoziale Juncker gehört selbst zur EVP, ebenso wie die ÖVP. Anlass für das Fidesz-Ausschlussverfahren war eine Plakatkampagne gegen Juncker und den ungarisch-stämmigen US-Investor George Soros - den erklärten Hauptfeind Orbans - mit verunglimpfenden Behauptungen über die EU-Migrationspolitik.

Im Hintergrund geht es freilich auch um die Stimmen bei der EU-Wahl Ende Mai: In der EVP würden viele es vorziehen, die ungarischen Fidesz-Stimmen noch für die EVP-Fraktion "verbuchen" zu können.

Nicht zuletzt deshalb betonte Kurz, dass die Fidesz bei einem Einfrieren der Mitgliedschaft dennoch Mitglied in der EVP-Fraktion des Europaparlaments bleiben würde. "Wenn sie ausgeschlossen sind, sind sie nicht Mitglieder der Fraktion, wenn sie nicht ausgeschlossen sind - wenn sie z.B. nur suspendiert sind - sind sie Mitglieder."

Strache: Fidesz ist willkommen

Vizekanzler Heinz-Christan Strache (FPÖ) bejahte die Frage, ob sein Angebot an Orban nach wie vor stehe, dessen Partei in einer neuen Rechtsfraktion willkommen zu heißen, sollte die Fidesz aus der EVP ausgeschlossen werden: "Ja mein Angebot steht, ich schätze ihn. Sollte das der Fall sein, dass ein Ausschluss oder eine Suspendierung oder was auch immer erfolgt, dann wird er sich sicherlich auch um eine neue Fraktion bemühen."