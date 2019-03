Facebook

Protest vor dem Parlament in London © (c) APA/AFP/TOLGA AKMEN

Warum war diese Abstimmung wichtig?

Zwei Wochen vor dem EU-Austrittsdatum am 29. März herrscht Chaos in London. Am Dienstag verwarf das Unterhaus zum zweiten Mal Theresa Mays Austrittsvertrag. Gestern Abend ging es in Westminster dann um die Frage, ob das Vereinigte Königreich ohne Vertrag ausscheiden solle oder nicht. Weil die Gegner eines „No Deal“-Brexits deutlich machen wollten, dass sie eine „Brexit-Katastrophe“ nicht in Kauf nehmen würden. Auch mehrere Kabinettsmitglieder hatten ein solches Votum verlangt. Um Rücktritte zu verhindern, hatte May allen Regierungsmitgliedern „freies Stimmrecht“ eingeräumt. Allerdings verhindert eine Willensbekundung allein keinen „No Deal“-Abgang. Sollte in den nächsten zwei Wochen nicht noch irgendeine Vereinbarung mit der EU geschlossen oder ein zeitlicher Aufschub erwirkt werden, würde Großbritannien in der Nacht zum 30. März automatisch ohne Deal ausscheiden. So wollen es die Regeln der EU. So verlangt es die gesetzliche Verankerung des Austrittsdatums in britischem Recht. Ein „No Deal“-Brexit wurde – wie erwartet –abgelehnt, aber extrem knapp mit vier Stimmen Vorsprung.